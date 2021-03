Gareth Bale a « manqué de respect » à Tottenham avec ses récents commentaires sur son avenir, estime son ancien coéquipier des Spurs Jamie O’Hara, qui dit que le Gallois a risqué de « ternir son héritage » au club.

L’attaquant a également été accusé d’avoir « utilisé les Spurs comme une salle de sport » pour simplement maintenir sa capacité à jouer pour le Pays de Galles à l’Euro 2020 en tant qu’animateur de talkSPORT et le fan des Spurs a répondu avec colère à sa récente conférence de presse.

Bale a irrité les fans en admettant récemment qu’il avait toujours l’intention de passer un an en prêt aux Spurs.

Bale a apparemment mis fin aux discussions selon lesquelles il prolongerait sa période de prêt à Tottenham en révélant qu’il prévoyait de retourner au Real Madrid la saison prochaine.

Il y a eu des appels de fans et d’experts pour que les Spurs signent à nouveau leur ancienne star de manière permanente après une récente tache violette dans la forme, mais s’exprimant avant le premier match de qualification de la Coupe du monde 2022 du Pays de Galles contre la Belgique cette semaine, le joueur de 31 ans a révélé ses plans. de partir l’été à la fin de son prêt.

Bale, à qui il reste un an de son contrat de 600 000 £ par semaine au Bernabeu, a déclaré: «Il n’y a pas de distraction pour moi. Je pense que la principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football.

«En entrant dans l’Euro, je voulais être en forme. Le plan initial était de faire une saison aux Spurs et après que les Euros aient encore un an au Real Madrid.

«Mon plan est de revenir en arrière, c’est aussi loin que je l’avais prévu.»

L’agent du joueur a depuis affirmé que ses commentaires avaient été sortis de leur contexte, mais ces suggestions ont été fermées dans l’émission Kick Off de talkSPORT vendredi alors que O’Hara, l’ancien as de la Premier League Darren Ambrose et l’hôte et fan de Tottenham Craig Mitch ont réagi à la déclaration de Bale.

Et O’Hara a admis que son vieil ami et coéquipier avait parlé hors de son tour et manquait de respect au club du nord de Londres lorsqu’il s’est fait connaître.

Après avoir d’abord lutté, Bale a réalisé des performances impressionnantes pour Tottenham ces dernières semaines, mais ses commentaires sur son avenir n’ont pas été bien reçus.

Il a déclaré: «En tant que joueurs, nous avons tous dit des choses lors de conférences de presse et pensé: ‘Je n’aurais probablement pas dû dire ça …’ Je ne pense pas qu’il ait l’intention d’être irrespectueux envers les fans des Spurs et des Spurs, parce qu’il a si bien fait. là-bas au fil des ans… mais c’était irrespectueux.

«En tant que fans des Spurs, nous l’aimions tous. En ce qui concerne ce qu’il a fait pour les Spurs, vous ne pouvez pas oublier le fait qu’il était LE GARÇON des Spurs pendant un moment, il était incroyable.

«Mais a-t-il terni son héritage?

«J’ai joué avec Gareth et je l’ai toujours dit, il avait une arrogance discrète à son sujet. Il croyait en sa propre capacité, il savait où il voulait être. Il ne sortait pas avec les gars ou ne se mélangeait pas trop avec eux, mais il avait une arrogance discrète sur ce qu’il voulait aller en tant que joueur de football.

«Mais j’ai l’impression que lorsque vous commencez à arriver à l’arrière-plan de votre carrière et que vous commencez à descendre, vous devez vous humilier un peu et entrer dans le monde réel, car vous pouvez ternir une grande partie des grands des choses que vous avez faites en disant quelque chose comme lui.

Andy Goldstein dit qu’il n’a « aucun doute » sur les capacités actuelles de Gareth Bale et admet qu’il l’aimerait à Manchester United après des démonstrations récentes impressionnantes.

L’animateur de talkSPORT, Craig Mitch, n’a pas non plus été impressionné par les commentaires de Bale et a déclaré que, comme de nombreux fans frustrés des Spurs, il voulait maintenant simplement que « la saga Gareth Bale » se termine.

Il a dit: «Les Spurs sont-ils le groupe Gym? Sont-ils Easy Gym? Qu’est-ce que c’est? Quels sont-ils utilisés comme moyen de formation pour que vous puissiez remettre votre carrière, qui est d’ailleurs à la fin, sur les rails? Je ne comprends pas ça.

«Son stock est bas depuis quelques années, nous le ramenons aux Spurs, nous lui donnons le retour d’un héros, toutes sortes de gens en dehors du terrain d’entraînement, il avait l’air bourdonnant, nous avons fait toute une course de presse, les fans disant ‘Kane , Son and Bale, tout le monde va avoir peur, c’est un nouveau MSN ‘c’était tout!

«Mais la moitié de la saison, il n’a pas été prêt pour ça, puis il a eu cette petite rafale quand il avait l’air bien, mais ensuite le derby du nord de Londres, je ne sais pas ce qui se passe, il semble que la communication entre lui et Mourinho est une fois de plus en panne.

«Ensuite, après le match de Zagreb, Jose a essentiellement appelé un certain nombre de joueurs pour leur attitude et nous n’avons pas vu Bale ou Dele Alli contre Aston Villa.

Il y a des allégations que Bale et Mourinho se sont de nouveau disputés après le choc des Spurs en Ligue Europa au Dinamo Zagreb

«Ensuite, il est allé au service international avec le Pays de Galles et une fois de plus, nous voyons la bannière à la hauteur de sa réputation, qui est ‘Pays de Galles, Golf et…’ mais ce n’est même plus le Real Madrid, ou les Spurs, je ne sais pas ce que c’est. . Est-ce de l’argent?

«J’ai hâte que cette saga Bale se termine maintenant. J’en ai marre. Cela dure depuis des années, avec son agent – allez-y! S’il vous plaît, j’ai terminé maintenant, toute la saga, c’est tellement fastidieux.

«Quand j’ai vu les citations, j’espérais qu’elles sortaient de leur contexte», a ajouté Ambrose. «Mais ensuite, j’ai vu toute l’interview et elle n’a tout simplement pas été sortie de son contexte!

«On aurait dit qu’il avait un petit sourire narquois sur son visage en plus de le dire.

«Va-t-il signer pour Tottenham? Je ne pense pas qu’il le soit. Ils ne paieront même pas les salaires qu’il perçoit actuellement, le Real Madrid en paie la plupart. Avec 600 000 £ par semaine, il va devoir subir une énorme réduction de salaire.

Il est très peu probable que Bale joue pour le Real Madrid la saison prochaine si Zinedine Zidane reste aux commandes

«Il est digne du Pays de Galles, c’est ce qu’il voulait, il lui reste un an au Real Madrid et je ne pense pas qu’il abandonnera ce salaire pour qui que ce soit. Nous savons ce qu’il va faire, maintenant il va passer sa dernière année au Real Madrid, il ne va pas jouer avec ses 600,00 par semaine et ensuite il va finir à l’Inter Miami.

«Pourquoi il l’a dit, je suis littéralement perdu pour les mots. C’est scandaleux de dire quelque chose comme ça avec neuf matchs à jouer alors que vous êtes en compétition pour le top quatre, je serai surpris s’il est à nouveau dans ce onze de départ avec Mourinho, avec la façon dont Mourinho est et la façon dont il gère les joueurs comme ça.

«Et les fans ne peuvent pas reprocher à Mourinho de ne pas le jouer maintenant, sûrement pas.

«C’est triste, la façon dont c’est fini pour Gareth Bale.»