Il y a peu de rivalités en Angleterre aussi féroces que le derby du nord de Londres.

Si vous jouez pour Arsenal, vous êtes programmé pour détester Tottenham et vice versa. Cependant, il peut y avoir eu des loyautés partagées dans le passé.

Getty Images – Getty Ne soyez pas surpris de voir plus de scènes comme celles-ci dimanche!

Lors de sa signature pour Tottenham, Matt Doherty a adressé des tweets historiques de lui déclarant son amour pour Arsenal dans une vidéo hilarante. Plus de joueurs des Spurs de haut niveau ont également été associés à Arsenal.

Harry Kane est Spurs de part en part, les fans le décrivent même comme « l’un des nôtres ». Cependant, tout aurait pu se passer très différemment.

Enfant, il a joué pour l’académie d’Arsenal. Des images de lui portant un kit Gunners alors qu’il était jeune font souvent le tour des médias sociaux, tandis que l’ancien manager Arsène Wenger a admis son regret de ne pas l’avoir gardé.

L’attaquant, cependant, a clairement indiqué que bien qu’il ait été repéré en rouge, sa loyauté a toujours été avec les Lilywhites.

NORTH LONDON DERBY BET BOOST: OBTENEZ KANE OU AUBAMEYANG À UN MARQUE À 25/1

« Je voulais porter un kit Tottenham mais je ne pense pas que cela se serait bien passé », a déclaré Kane. «J’avais huit ans. J’étais à Arsenal pendant un an et évidemment j’étais un gamin, je voulais juste jouer au football.

Kane a été interrogé à ce sujet par le fan de longue date d’Arsenal Piers Morgan en novembre 2020, mais la star des Spurs n’était pas accro à l’idée qu’il aurait été au moins curieux de voir à quoi ressemble la vie avec les Gunners.

«J’ai joué pour Arsenal quand j’étais plus jeune et malheureusement pour eux, ils m’ont laissé partir. Je suis à Tottenham depuis l’âge de 11 ans et j’en récolte les fruits maintenant », a-t-il déclaré.

Morgan a alors demandé: « Avez-vous hâte de retourner à vos racines? »

Ce à quoi Kane a répondu: «Absolument pas, non. [Tottenham are] dans un bon endroit pour le moment, donc je suis heureux.

Kane est même mort les cheveux rouges comme l’ancien artilleur Freddie Ljungberg une fois

Kane n’est pas le seul joueur qui joue actuellement pour les Spurs à avoir eu des liens avec Arsenal – Gareth Bale admettant qu’il était très attaché à eux dans son enfance.

«J’aimais beaucoup Arsenal», a déclaré Bale dans une interview avec la station de radio espagnole Cadena Ser en 2015.

«Mais quand j’ai déménagé à Tottenham, bien sûr, je les aimais moins – mais j’admirais vraiment Thierry Henry et Patrick Viera, ce genre de joueurs. Ils étaient incroyables.

Cependant, ce ne sont pas seulement les joueurs de Tottenham qui ont dû aborder le sujet inconfortable, la légende d’Arsenal Dennis Bergkamp devant préciser qu’il n’avait aucun faible pour les Spurs.

Getty Glenn Hoddle était si bon, même les proches d’Arsenal l’admiraient

Getty Images – Getty Mais Bergkamp était un excellent serviteur d’Arsenal malgré son amour pour la façon dont Hoddle jouait

Le Néerlandais a admis qu’il était un grand admirateur de Glenn Hoddle, sans doute le plus grand joueur des Spurs de tous les temps, mais qu’il n’avait AUCUNE loyauté envers le club.

«J’ai admiré Glenn Hoddle. Il s’est démarqué par sa technique: deux pieds, un toucher doux, très précis », a déclaré Bergkamp à Four Four Two en 2011.

«Je n’étais pas fan de Tottenham; J’étais un fan de Hoddle.

À la fin de la journée, quelles que soient les allégeances et l’affection précédentes des stars actuelles – Serge Aurier a également été photographié dans un maillot d’Arsenal – une seule chose compte vraiment le jour du derby du nord de Londres – gagner.