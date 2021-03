Gareth Bale clarifie son commentaire sur son retour au Real Madrid

L’attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, a surpris les journalistes et les fans la semaine dernière, lorsqu’il a déclaré que son plan était de «retourner au Real Madrid» l’été prochain. «Je suis venu aux Spurs pour jouer au football. Il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est de retourner au Real Madrid », a déclaré l’attaquant la semaine dernière.

Maintenant, Bale a clarifié ces commentaires, expliquant qu’il lui reste un an sur son accord avec le Real Madrid et qu’il discutera de son avenir avec son agent une fois que son prêt actuel avec Tottenham expirera.

«De toute évidence, à l’approche de la saison prochaine, légalement, mon contrat stipule que je dois retourner au Real Madrid, ce que j’ai déclaré, ce qui, à mon avis, n’est irrespectueux envers personne. C’est légalement ce que je dois faire. Le Real Madrid est, je suppose, mon club parent et pour autant que j’aie convenu, j’étais prêté à Tottenham jusqu’à la fin de la saison et j’y retourne. C’est le plan jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Sachant que le Real Madrid voudra presque sûrement se séparer de lui, Bale sait qu’il devra probablement envisager différentes options cet été.

«Je pense que le plan est de revenir en arrière et ensuite si je m’assois avec mon agent, c’est quelque chose que nous ferons cet été. Donc pour moi l’été en ce moment, je n’ai pas besoin de m’inquiéter d’autre chose que de sa saison et de la saison prochaine, après les euros et mes vacances d’été, nous allons nous asseoir et nous passerons par quelque chose alors et j’espère que nous trouverons une solution », a-t-il conclu.

Trouver un nouveau club pour Bale ne sera pas facile, étant donné qu’il ne voudra pas renoncer à son salaire actuel et qu’aucun club ne sera prêt à lui donner ce genre de contrat, le Real Madrid devra donc certainement payer au moins un une partie de son salaire.