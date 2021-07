Gareth Bale décide de rester au Real Madrid pour la saison 2021-2022 -rapport

in

L’attaquant du Real Madrid Gareth Bale n’ira nulle part cet été. Le club a essayé de le déplacer afin de se débarrasser de son contrat, mais Bale a décidé de rester et de voir son accord, qui expire à l’été 2022. C’est ce que suggère un rapport de Diario AS publié aujourd’hui, et tandis que Madrid pourrait essayez toujours de recevoir de bonnes offres pour lui cet été, la présence de Bale dans la liste semble être presque certaine.

Bale a 32 ans et aucun grand club ne semble intéressé par son contrat, donc les mains de Madrid sont liées. L’attaquant n’acceptera pas un contrat plus petit ailleurs et il pense qu’il pourrait jouer quelques minutes pertinentes pour Madrid maintenant que Zinedine Zidane est parti, donc le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti aura des décisions intéressantes à prendre.

Le Gallois veut jouer la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et ensuite il réfléchira à son avenir, avec la Major League Soccer américaine comme destination probable pour lui, selon ce même rapport d’AS.