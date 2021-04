Gareth Bale démarre et Lucas Moura touche

Tottenham Hotspur affrontera Manchester City lors de la finale de la Coupe Carabao et il y a un nom sur les lèvres de leurs fans. Harry Kane.

Sera-t-il en forme? Sera-t-il sur le banc? Ou est-ce que ses pouvoirs de guérison mystiques le verront capable de démarrer le jeu à Wembley, que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT.

.

Kane s’est blessé à la cheville lors du match nul 2-2 des Spurs à Everton la semaine dernière

Au cours d’une autre semaine, les Spurs auraient été le sujet du football européen après avoir limogé Jose Mourinho – l’un des plus grands managers de l’histoire – six jours avant une finale de coupe.

Non seulement le Portugais a été envoyé après une série de résultats, qui comprenait une sortie européenne embarrassante aux mains du Dinamo Zagreb, mais il a été remplacé à titre provisoire par un héros des Spurs.

Ryan Mason, 29 ans, est devenu le plus jeune entraîneur de la Premier League lorsqu’il a mené l’équipe à une victoire 2-1 sur Southampton.

Un ancien joueur, qui a vu sa carrière se terminer par une blessure il y a trois ans, s’est lancé dans une carrière d’entraîneur et est désormais en charge temporaire jusqu’à la fin de la campagne.

GETTY

Mourinho a été le patron des Spurs pendant 17 mois

‘BLAGUE’

“ Aucune compréhension du jeu ” – David Moyes et Jesse Lingard fument au VAR

supporter

Le football anglais va organiser un boycott des médias sociaux pendant un week-end pour protester contre les abus

TUCH AND GO

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, compare West Ham “ très difficile ” à l’Atletico Madrid

décisif

Timo Werner frappe pour Chelsea alors que West Ham exaspéré par un appel VAR “ ridicule ”

REVENDIQUÉ

John W Henry “ a rejeté l’offre de 3 milliards de livres sterling ” d’acheter Liverpool avant les nouvelles de la Super League

IRRÉEL

Man City Wonderkid Foden “ doit aller lentement ” à l’entraînement contre Dias

Il dirigera les Spurs à Wembley dimanche, mais même après tout cela – et le side-show de la Super League européenne – la grande histoire demeure.

Harry Kane sera-t-il apte pour la finale de la Coupe Carabao?

Ce sera une décision énorme et qui rappellera la situation difficile de Tottenham en 2019 avant la finale de la Ligue des champions.

C’était le problème de Mauricio Pochettino cette fois-là, un homme à qui Mason a déjà parlé depuis qu’il est devenu patron.

.

Mason a vu son côté droit à la victoire lors de son premier match en charge et a maintenant une finale de la Coupe Carabao à affronter

Mais comment les Spurs pourraient-ils regarder sous leur gaffer temporaire dimanche, avec et sans Kane? talkSPORT.com a jeté un coup d’œil.

Tottenham sans Kane

Si le capitaine de l’Angleterre ne peut pas faire le onze de départ dimanche, nous verrons probablement la même équipe qui a affronté Southampton en milieu de semaine.

Un trois avant de Heung-Min Son, Lucas Moura et Gareth Bale offre du rythme et des compétences au compteur, ce qui inquiétera une ligne arrière affaiblie de City.

John Stones sera absent après son carton rouge en milieu de semaine et les Spurs attaquer tôt pourraient vraiment mettre le chat parmi les pigeons.

Au milieu de terrain, un trio de Pierre-Emile Hojbjerg, Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso semble une option intelligente pour un match aussi énorme.

Hojbjerg sera vital à en juger par son affichage de mercredi soir alors qu’il baissait plus profondément, permettant à Sergio Reguilon de remonter plus haut sur le flanc gauche, avec Eric Dier se déplaçant pour couvrir sa zone ou faire progresser le ballon.

Lo Celso et Ndombele sont excellents sur le ballon lorsqu’ils sont à leur meilleur, et ils peuvent faire des passes et des passes décisives.

Toby Alderweireld et Dier représentent le meilleur duo d’arrière central, offrant de l’expérience, même s’il y a un manque de rythme et d’agilité.

Est-ce à quoi ressembleront les Spurs sans Kane?

Tottenham avec Kane

Si leur talisman commence, Lo Celso peut être le joueur à manquer. Il a grandi dans le match de Southampton alors qu’il continue un retour d’une blessure aux ischio-jambiers à long terme, mais peut tomber sur le banc.

Peu de fans l’auraient dit plus tôt cette saison, mais Lucas, en tant que n ° 10, pourrait être la clé des Spurs contre Man City, à la fois défensivement et offensivement.

Le Brésilien est capable de presser avec ferveur, tandis que ses dribbles pourraient causer des problèmes à ses adversaires, même si son dernier ballon est parfois décevant.

L’idée de Bale, Son et Kane ensemble est alléchante et correspond à l’opinion de Mason selon laquelle les Spurs devraient jouer au football “ courageux et agressif ”.

Ndombele devra être un peu plus réservé de ce côté pour permettre aux arrières latéraux de progresser eux aussi.

Quelle que soit l’équipe choisie par Mason, il semble que le fait d’être à l’avant-pied soit l’option la plus probable.

Si Kane revient, cette équipe jouera-t-elle contre City?

Vous pouvez écouter la finale de la Carabao Cup entre Tottenham et Manchester City en direct sur talkSPORT ce dimanche à partir de 16h30.