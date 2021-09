Gareth Bale devrait imiter Cristiano Ronaldo et rester au niveau de l’élite ” pendant cinq ou six ans ” par l’ancien coéquipier de Tottenham Jamie O’Hara après un triplé au Pays de Galles

in

Jamie O’Hara pense que l’ancien coéquipier de Tottenham Hotspur, Gareth Bale, a la motivation et le désir d’imiter Cristiano Ronaldo et de continuer à jouer au plus haut niveau pour les années à venir.

Le joueur de 32 ans a mis fin à sa sécheresse de deux ans au Pays de Galles avec un beau tour du chapeau alors qu’il scellait une palpitante victoire 3-2 en qualifications pour la Coupe du monde contre la Biélorussie à Kazan dimanche.

Gareth Bale et Cristiano Ronaldo sont deux des footballeurs les plus en forme et les plus dévoués du jeu aujourd’hui

Bale a mis fin à une sécheresse de deux ans pour le Pays de Galles alors qu’ils l’ont laissé tard pour vaincre la Biélorussie

Bale n’avait pas ajouté à son record national 33 buts depuis qu’il avait marqué contre la Croatie en octobre 2019 – une série de 16 matchs.

Mais l’attaquant du Real Madrid a frappé deux fois sur penalty avant que son spectaculaire vainqueur des arrêts de jeu ne brise le cœur de la Biélorussie, Vitali Lisakovich et Pavel Sedko ayant marqué en l’espace de deux minutes en première mi-temps pour renverser le choc.

Bale s’est converti sur place après cinq et 69 minutes et était alors dans la position idéale pour tourner le centre de Daniel James alors que le temps semblait manquer pour le pays de Galles visant à éliminer les deux premiers, la Belgique et la République tchèque dans le groupe E.

Les spéculations sur l’avenir de Bale ont fait rage cet été après son prêt à Tottenham la saison dernière, alors que des rumeurs se répandaient suggérant qu’il allait se retirer du football national pour se concentrer uniquement sur le Pays de Galles et jouer jusqu’à la Coupe du monde au Qatar.

Bale est passé d’un adolescent maigre à Tottenham…

À un gagnant en série déchiré et maigre

O’Hara a joué avec le joueur de 32 ans pendant son séjour aux Spurs

Après avoir annulé ces rumeurs avant ses exploits contre la Biélorussie, Bale est plus beau que jamais et son ancien coéquipier des Spurs pense qu’il peut imiter l’ancien coéquipier du Real Madrid Ronaldo.

“Eh bien, regardez Ronaldo jouer à 36 ans, j’ai joué avec Gareth Bale et son physique et son niveau de forme physique sont incroyables”, a déclaré O’Hara lors du talkSPORT Breakfast.

“Il était sur une autre planète en termes de condition physique de ce gars et il a subi quelques blessures, probablement plus que Ronaldo, mais pour ce qui est de pouvoir jouer encore cinq ou six ans, il pourrait facilement le faire.

“C’est juste s’il veut jouer pendant cinq, six ans.”

