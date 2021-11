Gareth Bale devrait atteindre un siècle de sélections pour le Pays de Galles après avoir été appelé pour revenir pour son équipe nationale après une longue blessure

Le patron Robert Page a déclaré que l’attaquant du Real Madrid était « impatient d’aller » avant sa 100e sélection après avoir été nommé dans leur équipe de qualification pour la Coupe du monde pour affronter la Biélorussie et la Belgique.

.

Bale est impatient d’être de retour pour le Pays de Galles

Bale n’a plus joué pour les Dragons depuis le 8 septembre après avoir subi ce qui a été décrit par Page comme une » déchirure importante des ischio-jambiers « .

Mais le manager du Real, Carlo Ancelotti, a déclaré que Bale pourrait être impliqué dans l’affrontement de samedi en Liga avec le Rayo Vallecano et Page a nommé son capitaine de 32 ans dans une équipe de 28 joueurs pour le double titre vital du Pays de Galles ce mois-ci.

Bale ne deviendrait que le deuxième Gallois à atteindre le cap des 100 sélections après son coéquipier Chris Gunter, qui a réalisé l’exploit en mars.

« Gareth est bien placé. Il est exactement là où nous et l’équipe médicale avons pensé qu’il devrait être », a déclaré Page.

Bale n’a pas joué pour les Dragons depuis septembre

«Je lui ai parlé samedi et il est impatient d’y aller. Il est de retour sur l’herbe et fait absolument tout son possible pour se remettre en forme à 100 %.

« Il n’est pas encore à l’entraînement à temps plein, mais nous avons encore une semaine et nous voulons qu’il soit. »

Bale était sur la feuille de match contre Levante avant de marquer un triplé lors de la victoire 3-2 du Pays de Galles en qualifications pour la Coupe du monde contre la Biélorussie.

Mais son dernier match était un match nul et vierge du Pays de Galles contre l’Estonie il y a près de deux mois et le Real a géré avec soin sa récupération.

.

Page a impressionné depuis qu’il a succédé à Giggs en tant que directeur temporaire du Pays de Galles

Page a déclaré: « Si nous devons adhérer à un plan qu’ils veulent mettre en place, nous serions prêts à le faire parce que nous voulons que Gareth fasse partie de l’équipe.

« Il a de bonnes relations avec le manager et l’équipe médicale là-bas, et nous aussi. Les conversations s’imposent et il s’agit de se faire confiance.

Lorsqu’on lui a demandé si le Real empêcherait Bale de rejoindre l’équipe du Pays de Galles, Page a déclaré: « S’il se déclare en forme, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Ils ont été d’un grand soutien.

« S’il y a des problèmes, je pense que cela viendra peut-être du fait que Gareth s’est poussé trop fort et a subi un léger recul.

« Mais il est bien trop expérimenté pour faire quelque chose comme ça. Je ne pense pas que Gareth ne joue pas aura un impact sur ma sélection d’équipe pour le match contre la Biélorussie.

«C’est un garçon en forme qui ne s’occupe pas très bien de lui-même. Je sais que ce n’est pas la même chose que de jouer à des matchs, mais quand quelqu’un comme Gareth Bale revient dans l’équipe, il sera considéré comme commençant les matchs.

Le Pays de Galles a probablement besoin de quatre points sur ses deux derniers matches de qualification pour terminer deuxième du groupe E et s’assurer une place pour les barrages de la Coupe du monde.