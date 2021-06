Gareth Bale discute des moments de carrière, de ses coéquipiers et de l’existence des extraterrestres

in

Gareth Bale a récemment été interviewé par Sky Sports où il a répondu à quelques questions des fans. Un point culminant a été sa croyance en l’existence d’ovnis et d’extraterrestres, où il a révélé qu’il avait également essayé de convaincre ses coéquipiers à Tottenham.

« Les preuves des extraterrestres sont partout. Les gens ont besoin de faire des recherches, c’est intéressant, ça me passionne. [Harry] Kane ne croit pas parce qu’il n’a pas fait de recherche. J’ai convaincu Joe Rodon mais il est toujours sur la clôture, le nombre d’observations d’OVNI ne peut pas être entièrement faux.

Bale a également parlé de son plus grand moment de carrière individuel étant son but de coup de pied aérien contre Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions 2018 à Kiev. Bale hésitait à l’appeler l’un des meilleurs buts de l’histoire de la Ligue des champions, choisissant plutôt de dire qu’il était à la hauteur de l’opinion des autres où il se classe de tous les temps.

On lui a demandé qui, selon lui, est le meilleur coéquipier avec lequel il a joué au cours de sa carrière. Bale a déclaré que son Cristiano Ronaldo était basé sur le temps que Ronaldo avait pu rester à un niveau constant et de haut niveau.

Bale a également parlé de son premier jour d’entraînement avec le Real Madrid et Ronaldo. Il a dit qu’il avait été un peu aidé car Ronaldo parlait anglais et Bale ne pouvait parler que la langue à l’époque. Cela a également aidé qu’il connaisse auparavant Luka Modric et le directeur adjoint de l’époque, Paul Clement, avant son passage sous Carlo Ancelotti.