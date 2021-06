Gareth Bale envisage de prendre sa retraite après les Championnats d’Europe de l’UEFA 2021, selon un rapport d’Onda Cero.

Après la fin de la saison de championnat 2020-2021, Bale a publié quelques remarques énigmatiques concernant son avenir. Interrogé à ce sujet, il a déclaré que son esprit ne se concentrait que sur le Pays de Galles.

« Je sais ce que je vais faire. Je suis entièrement concentré sur les euros », a déclaré Bale à Sky Sports. « Je n’ai besoin d’aucune distraction pour y entrer, ni pendant le tournoi. Je suis entièrement concentré à 110% sur le Pays de Galles. C’est tout ce que je pense. Je ne veux causer de problèmes nulle part parce que je sais que les choses peuvent se mélanger dans les médias et que les gens commencent à faire les gros titres. Mon seul objectif est le Pays de Galles cet Euros et rien d’autre. Tout le reste concernant ma carrière, mon avenir, sera réglé après.

Son compatriote et coéquipier à Tottenham Hotspur, Joel Rondon, a été interrogé sur les plans de retraite potentiels de Bale et s’est moqué de la simple mention, “Aucune chance qu’il prenne sa retraite!” Rondon a répondu à Sky Sports. “Tout dépend de Gareth et je n’ai rien à voir avec ça, mais aucun d’entre nous au Pays de Galles ne veut qu’il soit proche de la retraite et nous le voulons aussi longtemps que possible.”

Avec un an restant sur son contrat lucratif, Bale devrait être prêt à renoncer à un salaire compris entre 18 et 21 millions d’euros pour la dernière année. La récente nomination de Carlo Ancelotti pourrait persuader l’international gallois de mettre fin à la dernière année de son contrat. Quoi qu’il en soit, l’ancien prêté de Tottenham Hotspur devrait voir son avenir résolu après la fin du tournoi Euro 2021.