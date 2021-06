Gareth Bale et Aaron Ramsey désireux de prouver un point alors que le Pays de Galles se prépare à rugir à l’Euro 2020

in

Il est difficile de croire que cinq ans se sont écoulés depuis l’incroyable parcours du Pays de Galles en demi-finale de l’Euro 2016.

L’équipe de Chris Coleman, qui comprenait Gareth Bale et Aaron Ramsey, semblaient être à l’aube de quelque chose d’impensable avant d’être invaincu par les futurs vainqueurs du Portugal.

Le Pays de Galles a fait mieux que l’Angleterre à l’Euro 2016, se qualifiant pour les demi-finales en France – mais peuvent-ils répéter cet exploit incroyable ?

Bale et Ramsey restent des acteurs à part entière pour leur pays

Mais le voyage dans lequel les Dragons rouges se sont lancés il y a cinq étés était néanmoins assez remarquable, l’équipe revenant des héros nationaux du tournoi qui se sont inscrits dans le folklore gallois.

Il serait difficile de choisir un moment marquant, même s’il serait difficile de ne pas le donner à Hal Robson-Kanu. Des images du tour et du but sensationnels de l’attaquant Johan Cruyff contre la Belgique lors des huit derniers matchs sont toujours diffusées partout.

Beaucoup de choses ont changé depuis lors, avec Robert Page chargé de diriger le Pays de Galles tout au long du tournoi en raison du procès en cours de Ryan Giggs.

Bale et Ramsey seraient probablement tous les deux d’accord pour dire qu’ils se sont dirigés vers la compétition susmentionnée dans un meilleur état physique et mental que là où ils se trouvent actuellement.

Le profil de Robson-Kanu a atteint de nouveaux sommets sans précédent après sa superbe frappe contre la Belgique – qui a été nominé pour le Prix Puskas de la FIFA

Le milieu de terrain de la Juventus Ramsey a été touché par des blessures, n’ayant disputé que 19 des 44 matchs du Pays de Galles depuis l’Euro 2016.

Pendant ce temps, le paria du Real Madrid, Bale, a lutté pour le football régulier en équipe première lors de son prêt à Tottenham la saison dernière – bien qu’il ait inscrit 11 buts en Premier League.

Ramsey utilise sa propre équipe de fitness personnelle afin de s’assurer qu’il est prêt pour la campagne de l’Euro 2020 du Pays de Galles, tandis que des points d’interrogation pèsent toujours sur l’avenir national de Bale.

En fin de compte, la paire est toujours plus que capable de fonctionner au plus haut niveau et peut jouer son rôle en aidant à nouveau le Pays de Galles à se qualifier pour la phase à élimination directe.

Bale et Ramsey espèrent prouver un point à leurs sceptiques lors de ce tournoi

L’Italie sera sans aucun doute la favorite pour terminer en tête du Groupe A, et l’on soupçonne que la Suisse sera la rivale du Pays de Galles pour la deuxième place, même si la Turquie ne peut pas être complètement discréditée.

Cela dit, le Pays de Galles a plus qu’assez pour dépasser un groupe difficile à affronter jusqu’aux 16 derniers.

Si les hommes de Page terminaient deuxièmes, le Danemark serait leur adversaire le plus probable, et bien qu’ils puissent encore se qualifier comme l’une des équipes les plus performantes à la troisième place, ils voudraient certainement éviter cela à tout prix.

Si ce scénario se présentait, ils pourraient jouer contre la Belgique à Séville, ou contre la France, l’Allemagne ou le Portugal à Bucarest. Un quatuor assez redoutable – soyons honnêtes.

Le duo susmentionné a tous deux averti les jeunes joueurs de l’équipe que l’atmosphère serait différente sans leur «mur rouge» de fans – et ils ont un point valable.

La devise « Ensemble plus fort » est devenue un élément légendaire du succès du Pays de Galles à l’Euro 2016, le message étant également affiché autour de l’hôtel actuel de l’équipe.

N’excluez pas que les Gallois créent une surprise ou deux lors de ce tournoi – ils ont une histoire pour ce genre de chose après tout.

Et quel moment idéal ce serait pour Bale et Ramsey de faire taire leurs critiques – une fois pour toutes.

