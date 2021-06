Gareth Bale et co affrontent l’échauffement de l’Euro 2020 contre les vainqueurs de la Coupe du monde de Kylian Mbappe

Le Pays de Galles affronte la France, championne du monde, ce soir lors d’un match amical d’échauffement avant le Championnat d’Europe de cet été.

Le Pays de Galles entre dans le tournoi avec plusieurs problèmes sur et en dehors du terrain, dont une foule de leurs plus grands noms manquent de forme physique et Robert Page doit prendre en charge le gardien.

Ils ont connu une superbe campagne pour l’Euro 2016, mais pourraient trouver les choses beaucoup plus difficiles cette année.

Ils commencent leurs préparatifs par un voyage en France pour affronter les vainqueurs de la Coupe du monde de Kylian Mbappe.

Les Français ont une nouvelle fois une équipe stellaire et seront parmi les favoris pour la gloire cet été malgré leur match nul dans le Groupe F aux côtés de l’Allemagne et du Portugal.

France v Pays de Galles : comment écouter

Ce match débutera à 20h05 le mercredi 2 juin.

Une couverture complète de l’Allianz Riviera à Nice sera diffusée en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires proviendront de Nigel Adderley et Dean Saunders.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Mbappe a mené la France à la gloire de la Coupe du monde en 2018 France contre Pays de Galles: Nouvelles de l’équipe

Équipe de France

Gardiens de but: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Milan)

Défenseurs: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Kounde (Séville), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Milieu de terrain : N’Golo Kante (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Attaquants: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembele (Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelone), Kylian Mbappe (Paris), Marcus Thuram (Monchengladbach)

Équipe du Pays de Galles

Gardiens de but: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Défenseurs: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango ( Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town)

Milieu de terrain : Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill ( Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Attaquants: Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)

Ramsey de la Juventus est un doute sur la condition physique du Pays de Galles France v Pays de Galles: qu’est-ce qui a été dit?

Le patron du Pays de Galles, Robert Page, ne prendra aucun risque de repousser les joueurs clés après avoir admis que certains pourraient ne pas se remettre complètement à temps pour le début de l’Euro 2020.

Le meneur de jeu de la Juventus Aaron Ramsey, le milieu de terrain de Stoke Joe Allen et le défenseur de Tottenham Ben Davies se dirigent tous vers le tournoi avec peu ou pas de temps de jeu depuis la fin mars.

“Nous avons des joueurs qui reviennent de blessure”, a déclaré Page.

«Nous ne pouvons pas voir dans l’avenir, nous ne savons pas s’ils vont se rétablir complètement. Nous avons donc dû prendre un pari sur quelques-uns de toute façon.

“Aaron n’a pas joué le nombre de minutes qu’il aurait souhaité en Italie et nous devons être compréhensifs.

« Nous ne pouvons pas le pousser à 100 milles à l’heure pour commencer. Ce qui est important, c’est que j’ai tous les meilleurs joueurs de l’équipe prêts pour ce premier match (Euro 2020) contre la Suisse.

“Cela ne sert à rien de le pousser tôt et de laisser quelqu’un tomber en panne lorsque vous avez dépassé ce point de non-retour et qu’il est absent pour les deux premiers matchs.”