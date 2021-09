Gareth Bale Hat-Trick achève un retour remarquable au Pays de Galles

in

Gareth Bale a marqué dans la troisième minute du temps additionnel pour compléter son triplé et assurer une superbe victoire de retour pour le Pays de Galles, qui a finalement battu la Biélorussie 3-2.

L’ailier du Real Madrid a donné l’avantage à son équipe depuis le point de penalty à la cinquième minute avant qu’un doublé biélorusse à tir rapide ne leur donne l’avantage – Vitali Lisakovich et Pavel Sedko trouvant le filet.

Bale a ensuite égalisé le match depuis le point de penalty avant de tirer un effort sous le gardien de but à domicile Sergei Chernik avec moins d’une minute à jouer.

La victoire maintient les espoirs de l’équipe de Robert Page d’obtenir une place pour la Coupe du monde 2022, et ils espèrent que la République tchèque ne tirera rien de son match contre la Belgique pour rester à leur portée.

Le Pays de Galles a épargné l’embarras à Kazan

Lorsque le Pays de Galles a pris l’avantage après seulement cinq minutes, ils auraient pensé qu’ils seraient prêts pour un après-midi idéal à Kazan. Cela n’avait pas été une préparation idéale, cependant, avec des cas de Covid, des blessures et des problèmes de visa mettant immédiatement la pression sur les visiteurs, et conduisant à ce que le match se joue en Russie – près de 1 000 milles plus loin que la capitale biélorusse de Minsk.

Peut-être que tout cela les a rattrapés, cependant. À la demi-heure, les choses s’étaient effondrées pour le Pays de Galles. Chris Gunter a concédé un penalty à la 29e minute pour un pied haut sur Nikolai Zolotov, et le coup de pied qui en a résulté a été repoussé par Lisakovich.

À peine 92 secondes plus tard, l’équipe locale avait renversé le match, alors que le buteur précédent avait profité d’une erreur de Rubin Colwill et cadrait pour que Sadko le fasse passer devant Danny Ward.

L’équipe “à domicile” n’avait remporté qu’un seul match en qualifications auparavant – une victoire 4-2 contre l’Estonie. Avec des défaites contre la Belgique et la République tchèque également, une victoire était vitale pour eux afin de conserver toute chance de s’emparer d’une place improbable.

Ils avaient semblé les plus susceptibles de gagner le match pour la plupart. Ils ont causé des problèmes au Pays de Galles et il semblait que l’équipe de Page allait subir une douloureuse défaite.

Cependant, une fois que Bale a marqué son deuxième tir au but du match, ils ont repris du poil de la bête. Le capitaine lui-même a gaspillé deux autres occasions en tirant large et aurait peut-être pu avoir une troisième opportunité sur place, mais l’arbitre a écarté les protestations après avoir été renversé dans la surface.

Artem Bykov a failli trouver un vainqueur pour la Biélorussie, mais a vu son effort à longue distance passer juste à côté et Ward a dû être vigilant pour empêcher l’effort tardif de Lisakovich.

Cependant, les trois points sont finalement allés dans le sens du Pays de Galles dans la dernière minute. L’effort de Mark Harris a été effacé de la ligne avant que le ballon ne trouve finalement son chemin vers Bale, qui l’a frappé pour la première fois et a presque battu le gardien de but pour signaler des scènes jubilatoires aux visiteurs.

La victoire du Pays de Galles les place à un point de la République tchèque avant leur visite en Belgique ce soir et met un peu d’espace entre eux et la Biélorussie.

Le prochain match de qualification des Dragons les verra accueillir l’Estonie au Cardiff City Stadium le 8 septembre.

