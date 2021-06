Gareth Bale : je jouerai pour le Pays de Galles jusqu’au jour où j’arrêterai le football

in

areth Bale insiste sur le fait qu’il continuera à jouer pour le Pays de Galles jusqu’à ce qu’il se retire complètement du football.

Les questions persistantes sur l’avenir international de l’attaquant du Real Madrid se sont inévitablement intensifiées après la défaite 4-0 des huitièmes de finale de l’Euro 2020 face au Danemark à Amsterdam, qui a vu l’équipe de Robert Page privée de la possibilité de répéter leurs exploits inoubliables de 2016, lorsqu’ils ont progressé jusqu’au bout. aux demi-finales du Championnat d’Europe en France.

Bale est depuis longtemps le joueur le plus important de son pays et compte 96 sélections seniors à son actif après être devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour le Pays de Galles en 2006.

Il est en tête du classement des buteurs gallois de tous les temps avec 33 buts – dépassant le précédent record de la légende de Liverpool Ian Rush en 2018 – et a succédé à Ashley Williams au poste de capitaine en 2019.

Cependant, il a ensuite déclaré à la chaîne de télévision galloise S4C qu’il souhaitait continuer à représenter son pays jusqu’au jour où il s’éloignerait complètement du sport.

“Je veux continuer à jouer”, a déclaré Bale.

« Les gens posent tout le temps des questions stupides, mais j’aime évidemment jouer pour le Pays de Galles.

“Je jouerai pour le Pays de Galles jusqu’au jour où j’arrêterai de jouer au football.”