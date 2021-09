Gareth Bale met fin à la sécheresse de deux ans au Pays de Galles alors que l’as du Real Madrid complète un triplé dans les arrêts de jeu pour sceller une victoire spectaculaire contre la Biélorussie

in

Gareth Bale a marqué un temps d’arrêt pour sceller son triplé et assurer une superbe victoire 3-2 pour le Pays de Galles contre la Biélorussie lors de leur qualification pour la Coupe du monde dimanche.

Le Gallois a mis fin à une sécheresse de deux ans sur la scène internationale avec style pour porter son record de buts pour les Dragons à 36.

Bale a mis fin à une sécheresse de deux ans pour le Pays de Galles alors qu’ils l’ont laissé tard pour vaincre la Biélorussie

L’attaquant du Real Madrid a frappé deux fois sur penalty avant que son spectaculaire vainqueur des arrêts de jeu ne brise le cœur de la Biélorussie, Vitali Lisakovich et Pavel Sedko ayant marqué en l’espace de deux minutes en première mi-temps pour renverser le choc.

Bale s’est converti sur place après cinq et 69 minutes et était alors dans la position idéale pour tourner le centre de Daniel James alors que le temps semblait manquer pour le pays de Galles visant à éliminer les deux premiers, la Belgique et la République tchèque dans le groupe E.

Mais le Pays de Galles n’a que quatre points de retard sur la Belgique, leader du groupe, avec un match en moins, avant le match de qualification à domicile de mercredi contre l’Estonie.

Le Pays de Galles avait été décimé par une série de retraits qui avaient ravivé les souvenirs malheureux de l’ère John Toshack entre 2004 et 2010.

Le Pays de Galles a fait match nul avec la Finlande lors de son premier match de qualification

Blessures, problèmes de visa, suspensions et COVID-19 avaient laissé le manager par intérim Rob Page sans 10 des 23 joueurs qui faisaient partie de l’équipe de la journée du dernier match de compétition du Pays de Galles, la défaite 4-0 contre le Danemark à l’Euro 2020.

Le quatuor clé Aaron Ramsey, Connor Roberts, Joe Rodon et Kieffer Moore faisaient partie de ce nombre, tandis qu’Ethan Ampadu, Tyler Roberts et Brandon Cooper n’avaient pas pu obtenir leur visa russe à temps et étaient rentrés chez eux après le tirage au sort amical de mercredi en Finlande.

La décision de l’UEFA de choisir Kazan – la cinquième plus grande ville de Russie et à 700 kilomètres à l’est de Moscou – comme site neutre, l’équipe de Page n’ayant pas pu entrer en Biélorussie par voie aérienne en raison des sanctions contre le gouvernement de Minsk avait rendu furieux la Football Association of Wales.

Mais le capitaine Bale, remportant sa 98e sélection, est revenu dans la formation de départ aux côtés de James alors que Brennan Johnson et Rubin Colwill effectuaient leurs premiers départs en compétition.

Le Pays de Galles a bien commencé sa campagne de qualification

James avait raté le match amical contre la Finlande après avoir terminé son transfert de Manchester United à Leeds, mais a marqué le but vainqueur lors de la dernière rencontre des deux équipes à Cardiff en septembre 2019.

La Biélorussie, 89e au classement mondial de la FIFA et 70 places de moins que le Pays de Galles, avait subi jeudi une deuxième défaite en trois éliminatoires de la Coupe du monde en République tchèque et devait craindre le pire en cinq minutes.

Bale a été frappé par le gardien Sergei Chernik et a banni le souvenir de son penalty raté contre la Turquie à l’Euro en envoyant le tir au but de manière convaincante.

Joe Allen a rapidement forcé Chernik à s’arrêter sur la ligne de but et Wales est apparu en régulateur de vitesse sur une surface collante difficile à dépasser.

Bale était la star du spectacle

Vladislav Klimovich s’est approché de l’autre côté alors que la Biélorussie montrait les dents lors de la contre-attaque et le Pays de Galles s’est ensuite effondré en l’espace de 90 secondes.

Face à un ballon rebondissant, Chris Gunter a été pénalisé d’un pied haut sur Nikolai Zolotov et Lisakovich a percé l’égalisation des 12 yards.

Le Pays de Galles était encore visiblement choqué lorsque Lisakovich a ignoré le faible défi de James Lawrence et a nourri le Sedko non marqué pour donner l’avantage à la Biélorussie.

Cela a presque empiré pour le Pays de Galles alors qu’Aleksandr Sachivko et Klimovich étaient à quelques centimètres d’étendre l’avance de la Biélorussie et de punir les visiteurs qui semblaient de plus en plus déchiquetés à la minute près.

Le Pays de Galles a montré plus d’intensité après la pause avec Chernik réagissant bien pour faire basculer l’effort bien frappé de Johnson sous sa barre transversale.

Mais ils semblaient à court d’idées jusqu’à ce que Max Ebong pousse Ben Davies dans le dos et que Bale se convertisse à nouveau sur place.

Le gardien gallois Danny Ward a occupé l’animé Lisakovich avec un superbe arrêt et l’importance de cet arrêt a été soulignée dans les dernières secondes.

L’effort du remplaçant Mark Harris a été effacé de la ligne, mais James a maintenu le mouvement en vie et les instincts de finition de Bale ont fait le reste pour garder les espoirs de Coupe du monde du Pays de Galles en vie.