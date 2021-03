Gareth Bale n’avait pas l’intention de manquer de respect à Tottenham avec des commentaires sur son avenir et dit qu’il est « légalement » tenu de retourner au Real Madrid cet été.

Bale a rejoint les Spurs grâce à un prêt d’une saison du Real Madrid et a retrouvé sa forme physique juste à temps pour diriger le Pays de Galles à l’Euro 2020.

Quel avenir pour Gareth Bale?

Bale a fait face à des réactions négatives pour ses commentaires de la semaine dernière dans lesquels il a déclaré qu’il n’allait « faire qu’une saison » et les Spurs et qu’il prévoyait de retourner à Madrid cet été.

Mais Bale a répondu à ces commentaires lorsqu’il s’est exprimé avant le deuxième match de qualification du Pays de Galles pour la Coupe du monde contre la République tchèque mardi soir.

Le joueur de 31 ans a déclaré: «Pour la saison prochaine, mon contrat stipule légalement que je dois retourner au Real Madrid, c’est ce que j’ai déclaré et je ne pense pas avoir manqué de respect à qui que ce soit.

«C’est légalement ce que je dois faire – le Real Madrid est mon club parent – pour autant que j’aie accepté, j’étais en prêt à Tottenham jusqu’à la fin de la saison et j’y retourne.

«C’est le plan jusqu’à présent, la raison pour laquelle je suis parti, c’est parce que je voulais jouer à des jeux, me remettre en forme et profiter de mon football.»

Bale dit qu’il va s’asseoir avec son agent, Jonathan Barnett, cet été avant de décider du meilleur plan d’action.

Il a ajouté: «Bien sûr, je veux jouer. D’autres choses peuvent gêner le football, ce n’est pas seulement ce que vous voulez, c’est l’autre côté.

«Je me concentre sur cette saison et nous avons un gros match demain, une grande fin de saison avec Tottenham et évidemment les Euros cet été.

«Pour le moment, je n’ai pas besoin de m’inquiéter d’autre chose que cette saison, et pour la saison prochaine, après les Euros et mes vacances d’été, je vais m’asseoir et faire quelque chose alors et j’espère trouver une solution.»

Jonathan Barnett va s’asseoir avec Bale pour discuter de ses options cet été

S’exprimant lors de l’émission Kick Off de talkSPORT vendredi, l’ancien coéquipier de Bale, Jamie O’Hara, a déclaré que son vieil ami avait manqué de respect au club où il s’était fait connaître.

Il a déclaré: «En tant que joueurs, nous avons tous dit des choses lors de conférences de presse et pensé: ‘Je n’aurais probablement pas dû dire ça …’ Je ne pense pas qu’il ait l’intention d’être irrespectueux envers les fans des Spurs et des Spurs, parce qu’il a si bien fait. là-bas au fil des ans… mais c’était irrespectueux.

«En tant que fans des Spurs, nous l’aimions tous. En ce qui concerne ce qu’il a fait pour les Spurs, vous ne pouvez pas oublier le fait qu’il était le gars des Spurs pendant un moment, il était incroyable.

«Mais a-t-il terni son héritage? J’ai joué avec Gareth et j’ai toujours dit ça, il avait une arrogance discrète à son sujet.

«Il croyait en sa propre capacité, il savait où il voulait être.

«Il ne sortait pas avec les gars ou ne se mêlait pas vraiment trop avec eux, mais il avait une arrogance discrète quant à l’endroit où il voulait aller en tant que joueur de football.

«Mais j’ai l’impression que lorsque vous commencez à arriver à l’arrière-plan de votre carrière et que vous commencez à descendre, vous devez vous humilier un peu et entrer dans le monde réel, car vous pouvez ternir une grande partie des grands des choses que vous avez faites en disant quelque chose comme lui.