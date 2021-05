Gareth Bale peut être le héros de Tottenham contre Leeds United mais les présages ne sont pas bons, malgré une habileté sauvage en 2013

Le sublime triplé de Gareth Bale contre Sheffield United dimanche a renforcé les quatre meilleurs espoirs de Tottenham.

Une sélection de belles finitions a laissé les fans se pâmer à nouveau sur le prêté du Real Madrid, les laissant se demander pourquoi il n’avait pas beaucoup joué les semaines précédentes.

Bale était dans une forme époustouflante le week-end dernier

Le faire contre la première équipe reléguée de la Premier League est une chose, le faire régulièrement en est une autre.

Maintenant, Bale, 31 ans, doit produire contre les adversaires de ce week-end – Leeds United pour aider les maigres espoirs de son club de se qualifier pour la Ligue des champions.

Le problème est que, en trois matchs des Spurs contre la formation d’Elland Road, il n’a été du côté des gagnants qu’une seule fois.

Cela peut arriver, c’est du football, mais il convient de rappeler que ces matchs étaient des matchs de la FA Cup alors que Tottenham était haut en Premier League et que les Blancs étaient en League One et en championnat.

Vous vous souvenez quand Leeds était en League One et que Bale était un défenseur?

En 2009/10, alors que Bale est finalement revenu dans la première équipe de Tottenham sous Harry Redknapp, il a affronté la League One Leeds à deux reprises.

La première fois dans un match nul 2-2 à White Hart Lane, avant une victoire plus simple 3-1 à Elland Road dans le replay, grâce à un triplé de Jermain Defoe.

Mais trois ans plus tard, ce serait une histoire bien différente.

Les Spurs ont dû se rendre à Elland Road dans ce qui serait sa dernière saison en Angleterre avant son transfert de record du monde au Real Madrid.

.

Bale a eu un après-midi difficile contre Leeds en 2013 mais a produit un peu de magie

Mais même s’ils recherchaient une place dans le top quatre de la Premier League – qu’ils manqueraient d’un point – ils sont allés et ont perdu contre Leeds.

Luke Varney et Ross McCormack ont ​​frappé le fond du filet pour les hôtes avant un but de consolation de Clint Dempsey, assisté de Bale, dans le “ meurtre de géant ”.

Le Gallois a fait une autre chose importante dans la défaite, cependant, quelque chose qui reste sur plusieurs de ses bobines les plus marquantes à ce jour.

Cherchant à trouver un chemin derrière la ligne de fond de Leeds, il a affronté deux hommes sur le flanc gauche.

Il a battu Paul Green avec une noix de muscade facile, puis en tant qu’arrière droit Sam Byram s’est lancé dans un tacle à deux pieds, il a sorti une superbe roulette, rendue célèbre par Diego Maradona et Zinedine Zidane.

Nous pensons que vous conviendrez que le slow-mo lui fait aussi une vraie justice.

Bale espère pouvoir montrer ses compétences contre Leeds samedi – un match que vous pouvez entendre EN DIRECT sur talkSPORT.

Mais il voudra certainement un meilleur résultat. Rien de moins qu’une victoire et les quatre meilleurs espoirs de Tottenham seraient presque terminés.

