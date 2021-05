Gareth Bale réussit un triplé alors que Tottenham se hisse à la cinquième place de la Premier League, le joueur de Sheffield United évite un carton jaune ou rouge malgré le fait qu’il se tient sur la tête de Giovani Lo Celso

Gareth Bale a réussi un beau tour du chapeau en aidant Tottenham à envoyer Sheffield United 4-0 au Tottenham Hotspur Stadium.

Heung-min Son a marqué l’autre but alors que les Spurs se hissaient à la cinquième place du tableau, au-dessus de Liverpool, dont le match à Manchester United a été reporté à la suite de manifestations furieuses à Old Trafford.

Voici ce que les fans de Bale Spurs ont voulu voir

Son a couronné une soirée facile pour les Spurs

Bale était injouable et a porté son total de buts en Premier League à huit buts au cours des huit derniers matchs, mais cela doit donner une idée de ce qui aurait pu être cette saison.

Bale était sous-utilisé de manière alarmante par l’ancien patron Jose Mourinho, même lorsqu’il avait retrouvé une condition optimale, et jouant avec liberté dans un front quatre avec Harry Kane, Son et Dele Alli, les Spurs étaient une menace constante et loin du style pragmatique. qui tenait l’ère de Mourinho.

Il est peut-être arrivé trop tard pour écraser les quatre premiers cette saison, mais jouer comme ça en fait un pari fort pour terminer à une place en Ligue Europa.

L’attaque a commencé tôt lorsque Son a forcé Aaron Ramsdale à effectuer un arrêt intelligent, le gardien de but des Blades obtenant une main forte sur un tir bas qui se dirigeait vers le coin inférieur.

Kane, en marche pour un troisième soulier d’or de la Premier League, a manqué de manière inhabituelle deux chances qu’il convertirait normalement, voyant d’abord un tir bloqué après avoir slalomé dans la zone, puis skiant le recul de Sergio Reguilon de manière embarrassante.

Mais les Spurs ont finalement pris les devants à la 36e minute avec un moment de qualité.

Bale s’est cassé de profondeur pour s’accrocher à la balle de Serge Aurier par-dessus, puis l’a envoyée devant Ramsdale avec une finition mignonne avec l’extérieur de sa botte.

L’international gallois était de retour dans la formation de départ après avoir raté la finale de la Coupe Carabao et inscrit son 12e but toutes compétitions confondues.

Bale a devancé Ramsdale pour faire une boucle dans le filet

Les Spurs maudissaient VAR deux fois dans les sept premières minutes de la seconde mi-temps.

Premièrement, Peter Bankes a statué que Fleck n’avait pas commis de conduite violente quand il semblait piétiner le visage de Lo Celso, puis VAR a exclu un but de Son, jugeant l’aisselle du Sud-Coréen en position de hors-jeu lorsqu’il a couru sur le long ballon de Toby Alderweireld.

Ça doit faire mal!

Cependant, les hôtes n’ont pas été refusés longtemps, car ils ont doublé leur avance juste après l’heure avec une contre-attaque dévastatrice.

Après avoir effacé un corner de Blades, Son a évité deux défis et a envoyé Bale sans faute au but, le Gallois livrant une finition catégorique dans le coin supérieur.

Bale, dont l’avenir de la saison prochaine reste incertain, a ensuite complété son tour du chapeau avec un autre moment de qualité, forant sans effort après un beau mouvement d’équipe qui a impliqué Alli et Aurier.

Le triplé de Bale était d’un niveau élevé, mais Son peut prétendre marquer le but de la nuit à 13 minutes de la fin.

C’était 2-0 grâce à la finition emphatique de Bale

Avant de conduire dans le troisième

Son a reçu le ballon sur la gauche de Steven Bergwijn, a coupé à l’intérieur et a envoyé un effort de curling à 20 mètres du deuxième poteau.