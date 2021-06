Gareth Bale riposte à Roberto Mancini après avoir comparé le Pays de Galles à Stoke City

Gareth Bale a riposté à Roberto Mancini (Photo de Mike Hewitt/.)

La star du Real Madrid, Gareth Bale, a riposté au patron italien Roberto Mancini après avoir comparé le Pays de Galles à Stoke City.

Les Potters ont développé une réputation au cours de leur passage en Premier League en tant qu’équipe trop physique, avec un voyage au stade bet365 considéré comme l’un des tests les plus difficiles de la saison.

Le Pays de Galles a fait un début de championnat d’Europe impressionnant et il affronte l’Italie ce soir sachant qu’une victoire lui permettrait de terminer en tête de son groupe.

L’Italie a remporté ses deux matches jusqu’à présent, impressionnant les supporters avec un nouveau style sous Mancini.

Mais l’ancien patron de Manchester City a comparé de manière controversée les adversaires de l’Italie à Stoke dans la préparation du match d’aujourd’hui.

« Stoke était un endroit difficile à visiter », a déclaré Bale. »



Mancini a comparé le Pays de Galles à Stoke (Photo de Claudio Villa/.)

« Stoke avait un style de jeu très dur, ils étaient difficiles à résoudre.

“Mais le Pays de Galles a des joueurs comme Allen, Bale et James, habiles, qualifiés, donc ce sera un match difficile d’un point de vue physique.

“Le Pays de Galles n’a pas seulement de très bons joueurs techniques, c’est physiquement une équipe très puissante.”

Mais Bale a semblé s’opposer aux commentaires de Mancini, suggérant que le Pays de Galles est bien meilleur que les Potters ne l’ont jamais été.

Interrogé sur les commentaires de Mancini, Bale a répondu: “Je ne savais pas que Stoke était si bon.”

Bale a ensuite été interrogé sur les chances du Pays de Galles de battre l’Italie et ce que cela signifierait pour la nation.

“Ce serait un résultat fantastique pour nous si nous devions battre l’Italie”, a déclaré Bale.

« Évidemment, nous gagnerions le groupe et je suppose que nous aurons un match un peu plus facile pour le prochain tour.

« Que les fans gallois viennent nous voir est quelque chose que nous aimerions faire. L’objectif pour nous est de gagner le groupe et ensuite ce match serait à Wembley, ce qui serait formidable pour les supporters gallois.’

