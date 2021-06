Gareth Bale savoure l’accueil hostile de la foule partisane de la Turquie alors que la star du Real Madrid exhorte le Pays de Galles à “travailler ensemble” lors du choc crucial de l’Euro 2020

in

Gareth Bale insiste sur le fait que toute l’équipe du Pays de Galles doit être à 100% pour battre la Turquie alors que les Dragons se préparent pour leur affrontement crucial pour l’Euro 2020 devant une foule hostile.

Le Pays de Galles a obtenu un match nul 1-1 bien disputé contre la Suisse lors de son premier match du Groupe A, mais il est bien conscient qu’il a besoin d’une victoire pour mettre un pied dans les huitièmes de finale.

Bale pense que le football est trop concentré sur les performances individuelles ces jours-ci

Environ 34 000 sont attendus au stade olympique de Bakou mercredi, la Turquie pouvant compter sur la grande majorité du soutien à l’intérieur de l’arène.

Des milliers de supporters turcs seront à Bakou pour le match décisif du Groupe A, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan, tandis que seulement quelques centaines de supporters gallois seront présents.

Et Bale insiste sur le fait que le Pays de Galles sera stimulé par le soutien partisan lors de son deuxième match de l’Euro 2020.

“Je pense que c’est bien de jouer devant de grandes foules”, a déclaré l’ailier du Real Madrid à talkSPORT. « Nous préférons évidemment jouer devant 30 000 fans gallois !

La tête intelligente de Moore a valu au Pays de Galles un point qu’ils ont peut-être eu la chance d’obtenir contre la Suisse

“Ce n’est évidemment pas censé être le cas, mais chaque fois que j’ai joué en Turquie auparavant, l’atmosphère était incroyable.

“Nous comprenons qu’ils vont encourager l’équipe turque, mais pour jouer dans ce tournoi, nous voulons jouer devant la foule, donc ce sera bien d’avoir cette atmosphère au stade demain et de revenir à normalité.”

Bale pense que le succès du Pays de Galles ne dépendra pas des individus mais plutôt d’un effort collectif de l’équipe.

“Bien sûr, j’ai l’expérience de jouer dans de gros matchs et des matchs hostiles, mais il ne s’agit pas de moi d’intensifier, il s’agit de l’équipe qui s’intensifie”, a ajouté le Gallois.

« Il s’agit de nous en tant qu’équipe. Tout le monde parle toujours de performances individuelles et individuelles ceci, cela et autre.

« La chose la plus importante est que nous travaillons dur collectivement en équipe. Travaillez dur en défense et en attaque et livrez ensemble.

« J’ai dit tout au long de ma carrière au Pays de Galles que peu importe qui marque, mais celui qui marque, nous célébrons ensemble et nous gagnons ensemble.

« Tout le monde est trop motivé par les performances individuelles alors que vous ne pouvez pas le faire sans vos coéquipiers. Nous nous concentrons sur le fait de faire les choses ensemble et de travailler dur.

“Nous allons gérer l’atmosphère et je suis sûr que nous ferons une bonne performance ensemble.”

