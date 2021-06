Gareth Bale sort d’une interview sur des questions sur l’avenir du Pays de Galles après la défaite du Danemark à l’Euro 2020

Gareth Bale a pris la fuite lors d’une interview d’après-match après avoir été interrogé sur son avenir international alors que le Pays de Galles a été battu 4-0 par le Danemark lors des 16 derniers de l’Euro 2020.

Le double et les efforts tardifs de Kasper Dolberg de Joakim Maehle et Martin Braithwaite ont scellé une excellente performance danoise alors que le Pays de Galles avait du mal à se faire une place dans les débats à Amsterdam.

BBC

Bale était naturellement frustré alors qu’il s’adressait aux médias

BBC

Dès que son avenir a été mentionné, l’humeur de Bale est devenue amère

Le skipper gallois Bale a admis que c’était une mauvaise journée au bureau pour le Pays de Galles, qui a atteint le dernier carré de l’Euro 2016.

“Ce n’était pas comme ça que nous voulions que le match se déroule”, a déclaré Bale à la BBC.

« Nous avons très bien commencé les 25 premières minutes, mais nous avons encaissé un but et le jeu a un peu changé.

«Nous sommes sortis de la deuxième mi-temps en essayant de jouer et avons malheureusement commis une erreur en concédant le (deuxième) but qui, je suppose, a tué l’élan de notre côté.

“Évidemment, terminer le match comme nous l’avons fait est décevant.

BBC

Et il a dûment pris d’assaut dans la frustration

“Les garçons sont frustrés et en colère, c’est compréhensible, et je préférerais que nous sortions comme ça, en donnant des coups de pied et en criant que de licencier et de ne rien faire.”

Et son humeur a changé après que le journaliste de la BBC qui a mené l’interview ait tenté de mettre fin à la procédure en interrogeant Bale sur son avenir.

“Je sais qu’on vous a demandé hier si cela allait être votre dernier match pour le Pays de Galles, vous avez dit que vous en vouliez un autre…”

Bale, qui avait précédemment déclaré qu’il ne pouvait pas révéler quelle était sa prochaine étape de carrière car cela “causerait le chaos”, a dûment pris d’assaut avec colère.

Surveillez cet endroit.