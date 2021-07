Gareth Bale sponsorise le tournoi European Tour au Pays de Galles

20/07/2021 à 18h00 CEST

Le footballeur du Real Madrid, le Gallois Gareth Bale, est le sponsor principal avec sa société de représentation ICM Stellar Sports, du Cazzo Open, tournoi de golf de l’European Tour, qui se déroule cette semaine au Celtic Manor Resort.

Bale, passionné de golf et joueur disputé à Madrid qui semble revenir dans l’équipe blanche pour disputer sa dernière saison de contrat, il souhaite que le golf se développe au Pays de Galles, en particulier chez les enfants et les jeunes professionnels, et il a mis son image et son argent pour amener le tournoi au Pays de Galles.

“Nous voulons que le golf au Pays de Galles se développe et des événements comme ceux-ci peuvent y jouer un grand rôle”, a-t-il déclaré.. “J’espère que plus de gens le suivront et que le golf finira par se développer au Pays de Galles comme il le mérite”, a assuré le footballeur, qui espère être présent à l’événement.

Un siège mythique au Pays de Galles

Celtic Manor, domicile de la Ryder Cup en 2010, a accueilli deux tournois consécutifs de l’European Tour dans le cadre atypique de 2020 et cette année, il revient au calendrier avec le joueur madrilène comme image et sponsor de la événement qui distribue 1,2 million d’euros de prix.

La star blanche, où il jouera enfin sa dernière année de contrat après avoir été prêté cette saison, Il est passionné de golf, et pendant ses jours de congé, il est facile de le voir jouer sur les parcours de Madrid et il fait également des voyages sur des parcours emblématiques.

En fait, le Gallois de 32 ans, cIl a des trous légendaires de certains des meilleurs parcours du monde dans sa propre résidence galloise.