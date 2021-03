Gareth Bale, sur la liste de l’entraîneur gallois Robert Page

15/03/2021 à 18:48 CET



Robert Page, entraîneur national du Pays de Galles, a cité Gareth Bale pour l’appel aux engagements de son équipe contre la République tchèque et la Belgique éliminatoires pour la Coupe du monde Qatar 2022 et pour le match amical contre le Mexique prévu le 27 mars prochain.

Page, l’entraîneur adjoint de Ryan Giggs mis de côté d’un commun accord avec la fédération alors qu’il résout les allégations de violence domestique, Il a appelé à nouveau Bale après l’avoir eu dans la fenêtre précédente des matchs internationaux du mois de novembre.

Ensuite, Bale, déjà avec Page dans la position de Giggs, a participé aux matchs de la Ligue des Nations que le Pays de Galles a disputés contre l’Irlande et la Finlande. A cette époque, son entraîneur à Tottenham, José Mourinho, alternait Bale sur le banc et dans le onze de départ de l’équipe londonienne.

Des mois plus tard, Bale a amélioré sa forme et lors des huit derniers matchs officiels de Tottenham, il a marqué six buts et en a commencé cinq.

Bale n’est pas la seule nouveauté de l’appel. Joe Allen, l’un des piliers du pays de Galles, revient dans l’équipe nationale après s’être remis d’une blessure à la cheville qui l’a empêché de jouer pour son équipe nationale depuis fin 2019.

Page mettra également en vedette le gardien de but du Pays de Galles avec le plus d’apparitions internationales, Wayne Hannessey, déjà remis d’une blessure qui l’a empêché de jouer lors des matchs de novembre.

Le Pays de Galles affrontera la Belgique en premier le mercredi 24 mars au Den Dreef Stadium de Louvain; puis, samedi 27 mars, à Cardiff, il accueillera le Mexique dans un match amical; et enfin, le mardi 30 mars, également à Cardiff, elle accueillera la République tchèque pour clôturer le cycle des rencontres internationales.