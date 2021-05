Gareth Bale sur son avenir: “Je sais ce que je fais mais cela ne fera que semer le chaos si je dis quoi que ce soit.”

Après que Gareth Bale ait marqué deux buts – y compris le vainqueur – sur le banc lors de la victoire 4-2 de Tottenham contre Leicester City dimanche, le Gallois a répondu à une question sur l’endroit où il jouera la saison prochaine.

“Je sais ce que je fais”, a déclaré Bale. “Mais cela ne fera que semer le chaos si je dis quoi que ce soit.”

L’annonce pourrait être faite après les Euros pour éviter toute autre distraction de la course du Pays de Galles au Championnat d’Europe; mais pourrait même venir plus tôt une fois que Tottenham et le Real Madrid auront finalisé qui seront leurs managers, par Fabrizio Romano:

L’avenir de Gareth Bale sera décidé dans les prochaines semaines, rencontre déjà programmée avec son agent Jonathan Barnett. #THFC La décision finale sera prise une fois que le Real Madrid et Tottenham clarifieront la situation de leur manager. Le Real cherche à vendre de nombreux joueurs cet été. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 23 mai 2021

Bale a eu une saison vraiment efficace à Tottenham, produisant 16 buts et quatre passes décisives dans toutes les compétitions. Il s’est classé troisième de la Premier League en buts / tir.

Il est difficile de le voir avoir le même impact au Real Madrid. Il y aura moins d’espace dans la Liga pour trouver des ouvertures et il y aura plus de concurrence pour le temps de jeu. Cela dit, il est difficile de voir au-delà de quoi que ce soit jusqu’à ce que nous sachions qui dirigera à la fois Tottenham et le Real Madrid.