Gareth Bale trouve son niveau, Thomas Tuchel corrige Kai Havertz et Sergio Aguero prêt à être le héros de Pep Guardiola

Dimanche a certainement été dramatique ce week-end avec Manchester United et Liverpool reportés après les manifestations des fans à Old Trafford.

United avait été en action plus tôt dans la semaine, répétant son seul tour du parti de passer derrière avant de prendre d’assaut et de battre la Roma en Ligue Europa.

Les manifestations des fans ont vu Manchester United vs Liverpool reporté

Edinson Cavani a peut-être marqué un doublé, mais on ne sait toujours pas vraiment s’il sera à United la saison prochaine et même s’il l’est, peuvent-ils s’attendre à défier Man City et à éloigner Liverpool avec lui comme leur principal non. 9?

United pourrait encore affronter Arsenal en finale de la Ligue Europa, mais, plus probablement, ils affronteront l’extraordinaire spécialiste de la compétition dans Unai Emery de Villarreal.

City est dans le genre de box que seul Pep en Ligue des champions pourrait jeter et Chelsea vivra probablement pour regretter de ne pas avoir tué le Real Madrid quand ils en ont eu l’occasion.

L’autre question à un million de dollars dans le football cette semaine est de savoir qui reste dans la file d’attente pour prendre le poste de Tottenham?

Cavani était superbe contre la Roma mais restera-t-il à Old Trafford

On pense que Daniel Levy pensait vraiment qu’il pourrait être en mesure de faire venir Julian Nagelsmann, un fan avoué du Bayern Munich, sachant que le poste au Bayern Munich était à gagner, à Londres.

Le Bayern a annoncé Nagelsmann plus tôt dans la semaine. Des regards admiratifs ont été lancés en direction de Brendan Rodgers qui, au moins publiquement, a déclaré qu’il était très heureux dans son mariage actuel et n’avait aucune intention de quitter Leicester.

Le prochain sur la liste était Erik ten Hag de l’Ajax qui, habilement, a utilisé l’intérêt des Spurs pour obtenir une année supplémentaire et une bonne liasse d’argent ajoutée à son paquet de paie mensuel.

Alors, qui reste-t-il? Certains journaux tentent de suggérer que Hansi Flick, le nouvel entraîneur allemand élu, pourrait être écarté de ce cap pour succéder à Mourinho.

Un autre Allemand, Ralf Rangnick, pourrait être persuadé de donner à la Premier League un record absolu de deux entraîneurs appelés Ralf in situ.

Plus réaliste, Levy va retourner à Rodgers avec un contrat alléchant avant de sonder si Graham Potter a envie de ruiner sa réputation en quittant un club très bien géré pour un club pas si bien géré.

La gestion de Tottenham par Levy a été remise en question

Quoi qu’il en soit, aux matches de Premier League qui ont eu lieu ce week-end.

Pep Guardiola a mis le champagne sur la glace après que City ait démonté Crystal Palace lors de la rencontre matinale de samedi.

Ils peuvent être fatigués, ils ne savent peut-être même pas à quelle compétition ils concourent pendant une semaine à partir de la prochaine et ils pourraient donner des apparitions symboliques à Sergio Aguero pour qu’il puisse partir d’une meilleure manière – mais ils sont toujours très, très bons.

Et cette finition d’Aguero était savoureuse – quelle chance pour lui de marquer le but qui remporte à City sa première Ligue des champions? Si Pep ne pense pas trop au match retour avec le PSG, je veux dire.

Aguero est sans doute l’un des plus grands attaquants de la Premier League

Leicester explore toujours des moyens créatifs de ne pas terminer dans le top quatre cette saison. Southampton est tombé à dix hommes, probablement à tort, vendredi soir, évoquant des souvenirs de la dernière fois qu’ils sont tombés à dix hommes tôt contre Leicester et ont fini par perdre 9-0.

Cependant, cette fois, les saints se sont battus et sont repartis avec un point – un point qui signifie que Rodgers a encore quelques nuits sans sommeil devant lui.

Chelsea est maintenant cloué pour une place parmi les quatre premiers. Thomas Tuchel obtient une mélodie d’au moins un des Allemands qu’il a été amené à réparer – Kai Havertz a séparé Fulham à lui seul.

Timo Werner, fraîchement passé à côté du genre de chance qui le hantera à jamais si Chelsea sortait de la Ligue des champions cette semaine, a réalisé une autre belle performance en manquant la seule chose pour laquelle il avait été acheté: des buts.

.

Havertz était clinique contre Fulham lors d’une victoire cruciale pour Chelsea

Danny Welbeck peut encore jouer un peu, canalisant son Hal Robson-Kanu intérieur à Cruyff pour se transformer en une jolie petite position de buteur.

Leeds était bizarrement édenté sans Kalvin Phillips, une phrase que j’aimerais voir Marcelo Bielsa donner à son interprète.

Everton a vraiment des personnalités divisées. En fait, supprimez cette affirmation – ils ne sont vraiment pas aussi bons que (a) ils le pensent et (b) les autres le pensent.

Aston Villa était la dernière équipe à avoir ébranlé les espoirs européens de Carlo Ancelotti et quelqu’un devrait convaincre Ross Barkley qu’il joue chaque semaine dans son ancien club.

Arsenal a fait l’objet d’une discussion de rachat par, vous l’avez deviné, un milliardaire différent cette semaine – le gars qui a fait fortune grâce à Spotify.

Apparemment, il a grandi dans les rues de sa ville natale en Suède en portant la chemise Arsenal, pleurant quand Ian Wright est parti et appréciant pleinement l’art de Dennis Bergkamp.

Les Kroenkes ont déclaré que le club n’était pas à vendre – ce qui semble étrange lorsque vous apprenez que le club est en fait sur le marché pour 1,7 milliard de livres sterling au cours des deux dernières années.

Ek vaut plus de 3 milliards de livres sterling

Sur le terrain, les huit changements de Mikel Arteta les ont amenés à dépasser Newcastle 2-0. C’est un quart d’objectif pour chaque changement.

Enfin, on peut dire que Gareth Bale a trouvé le niveau dont il avait besoin pour jouer la saison prochaine.

Tottenham a battu Sheffield United relégué 4-0 avec Bale réussissant un triplé. Les défenses du championnat devraient surveiller la saison prochaine.

Voici ce que les fans de Bale Spurs ont voulu voir