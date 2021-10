Gareth Soloway – Le crash de Bitcoin est inévitable

Je viens de voir ce gars sur kitco pour la première fois plus tôt cette semaine. Je suis d’accord pour regarder les graphiques et utiliser les tendances jusqu’à ce qu’elles soient cassées, mais en regardant simplement le sentiment et les fondamentaux par rapport à 2013 et 2017, je vais dire que nous n’avons pas atteint le sommet du cycle. En 2017, il est passé de 20 000 à 17 000 étant le sommet inférieur [ 17000 ÷ 20000 = 85%] nous avons atteint environ 54600 ÷ 64800 = 83%…

Je crois que si nous pouvons tenir 50k, nous allons casser un nouveau ath :

L’adoption par les États-nations, les États-Unis affirmant qu’ils n’interdiraient pas la crypto, les discussions sur le bitcoin etf américain, en ont déjà adopté une qui répertorie les entreprises qui investissent dans la crypto (coinbase, square, paypal, mstr, Twitter, robinhood, etc.).

De plus, il est sur le point de renverser bientôt la capitalisation boursière de l’argent…