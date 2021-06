Gareth Southgate “a découvert tactiquement” contre l’Écosse, le patron de l’Angleterre étant critiqué pour avoir laissé de côté Jadon Sancho et Jude Bellingham lors de l’épreuve de force de l’Euro 2020

in

Gareth Southgate a été entraîné tactiquement par le manager écossais Steve Clarke alors que l’Angleterre était tenue à un match nul 0-0 contre l’Auld Enemy à Wembley.

C’est selon le spécialiste de talkSPORT Tony Cascarino, au milieu de vives critiques du patron des Trois Lions pour avoir laissé une multitude de talents offensifs sur le banc pour l’énorme affrontement de l’Euro 2020.

.

Southgate a exhorté les fans frustrés à diriger leur colère contre lui après la performance extrêmement décevante de vendredi contre l’Écosse

L’Écosse a célébré le tirage au sort comme s’il s’agissait d’une victoire après avoir étouffé l’Angleterre vendredi soir, alors que les Three Lions ont raté une chance en or de se qualifier pour les 16 derniers après deux matchs.

Les hommes de Southgate n’ont réussi qu’un seul tir cadré alors qu’ils luttaient pour créer quelque chose de vraiment remarquable contre la ligne défensive obstinée de l’armée tartan.

Après le match, Southgate a exhorté les supporters en colère à diriger leur fureur contre lui, et non contre ses joueurs, après avoir décidé de laisser de côté Jadon Sancho et Jude Bellingham, alors que Bukayo Saka n’était même pas dans l’équipe.

L’ailier du Borussia Dortmund Sancho n’a pas encore fait son apparition à l’Euro, bien qu’il soit actuellement lié à un transfert de 75 millions de livres sterling à Manchester United.

Les fans anglais ont été déconcertés par la sélection de l’équipe de Southgate contre les Écossais, avec Jose Mourinho disant à talkSPORT que la ” peur de perdre ” de l’entraîneur contre leurs rivaux a maintenu le duo défensif Declan Rice et Kalvin Phillips sur le terrain tandis que les stars attaquantes de l’équipe sont restées dans l’abri .

.

Sancho et Bellingham ne pouvaient que regarder depuis le banc de l’Angleterre contre l’Écosse

Et avec de grandes questions maintenant posées au manager, Cascarino dit qu’il a été dépassé tactiquement par son patron rival.

“Je pensais que Steve Clarke en avait eu un sur Gareth dans la tactique hier”, a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

«L’Écosse avait un plan de match et s’y est tenu. Ils ont défendu brillamment et se sont battus comme aucun autre, ce à quoi vous vous attendriez dans un match Angleterre contre Écosse.

«L’Angleterre a eu du mal la nuit dernière. Il y aura beaucoup de questions posées, en particulier sur les raisons pour lesquelles Harry Kane n’a aucun impact, et les gens voudront des réponses. »

Cascarino dit que le manager écossais Clarke en a eu un sur le patron de l’Angleterre Southgate tactiquement à Wembley

Pendant ce temps, Andy Goldstein ne pouvait pas dissimuler sa frustration alors que lui et Jason Cundy menaient la discussion d’après-match sur talkSPORT.

Les hôtes de talkSPORT se sont demandé pourquoi des millions de livres de talents offensifs ont été laissés pourrir sur le banc alors que l’Angleterre avait désespérément besoin d’une étincelle créative.

“Nous étions absolument des ordures”, a déclaré Goldstein.

« Nous n’avons rien fait, nous n’avons rien proposé, nous n’avons rien changé. Il n’avait aucun plan b.

Jose Mourinho dit que l’Angleterre n’a pas fait assez pour battre l’Ecosse

«Phil Foden s’éloigne de Raheem Sterling, je ne comprends toujours pas, Harry Kane s’en va parce qu’il ne jouait pas bien, mais Marcus Rashford jouait le rôle de numéro neuf à la place de Dominic Calvert-Lewin, qui est resté sur le banc? C’était un gratte-tête.

«Jadon Sancho et Jude Bellingham restent tous les deux sur le banc, je n’ai pas compris non plus.

«Je pensais juste que l’Angleterre était incroyablement pauvre. Un tir cadré en 90 minutes, c’est loin d’être suffisant !

« C’est une vraie préoccupation pour l’Angleterre, car nous avions l’air épouvantable !