Trevor Sinclair et Simon Jordan ont discuté de l’avenir de Gareth Southgate après l’Angleterre et il est sûr de dire que les experts de talkSPORT ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Southgate est manager de l’Angleterre depuis 2016, emmenant les Three Lions en demi-finale de Coupe du monde et en finale de Championnat d’Europe.

Gareth Southgate a été un superbe manager anglais

Cependant, certains fans ont demandé le limogeage de l’ancien manager de Middlesbrough après la mauvaise performance de l’équipe contre la Hongrie mardi soir.

Dans le cas peu probable où cela se produirait, Sinclair pense que le joueur de 51 ans pourrait rester local et occuper un poste en Premier League dans le nord de l’Angleterre.

Son dernier emploi au niveau du club était avec Middlesbrough en 2009

« Je pense qu’avec l’endroit où il vit, Harrogate, où cela se trouve dans le pays, je dirais quelqu’un comme Leeds ou Newcastle », a-t-il déclaré à talkSPORT. « Je pense qu’il est assez bon pour ça.

« Vous regardez son record – il a le deuxième meilleur ratio de victoires comme n’importe quel manager anglais, le sommet est [Fabio] Capello avec 66 pour cent. Alf Ramsey a 61 pour cent, Glenn Hoddle 60 pour cent.

« Il a un ratio de victoires de 64 pour cent. Il a participé à deux demi-finales et une finale.

« C’est un grand meneur d’hommes. Il est super avec les médias.

Newcastle pourrait bientôt chercher un nouveau manager, Steve Bruce étant sur le point de perdre son emploi

« Il a amené de jeunes joueurs, donc il est bon pour travailler avec de jeunes joueurs. »

L’ancien président de Crystal Palace Jordan, en revanche, n’est pas d’accord et dit que Southgate n’est pas prêt à prendre en charge un club comme Leeds ou Newcastle – et que quelqu’un comme Norwich ou Burnley pourrait être plus approprié.

« Je le regarde et je pense qu’il a fait du très bon travail dans les circonstances dans lesquelles on lui a demandé de gérer l’Angleterre », a-t-il déclaré.

Southgate a l’expérience de travailler avec des talents de classe mondiale

« Je pense qu’il a dû prendre le relais de Sam [Allardyce] quand il y a eu une petite débâcle avec le comportement de Sam, et évidemment la performance de l’Islande à l’Euro 2016.

«Je pense qu’il a bien couru dans les tournois où nous avons eu des tirages très favorables, mais je pense qu’il est loin d’un manager d’élite.

« Si nous parlons de lui qui dirige Burnley. Oh ouais, très bien, d’accord, je peux voir cet argument, absolument.

« Ou si vous parlez de lui qui dirige Norwich ou promu West Brom. »