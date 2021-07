Gareth Southgate a ” gelé ” lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie, selon Rio Ferdinand

L’Italie a battu l’Angleterre de Gareth Southgate lors d’une séance de tirs au but pour remporter l’Euro 2020 (Photo: .)

Rio Ferdinand dit qu’il semblait que Gareth Southgate “se figeait” sous la pression de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie et pense que le manager considérera le match comme une “opportunité manquée”.

L’équipe italienne de Roberto Mancini a permis aux Three Lions d’attendre un trophée pendant 55 ans lors d’un tournoi majeur alors qu’ils ont eu raison des hommes de Southgate lors d’une séance de tirs au but à Wembley et ont prolongé leur invincibilité à 34 matchs.

Luke Shaw avait pris un départ parfait avec l’Angleterre avec une superbe demi-volée pour sortir de l’impasse dans la pièce maîtresse de dimanche, mais Leonardo Bonucci a égalisé en seconde période et les deux équipes n’ont pas pu être séparées après la prolongation.

Le tir au but décisif de Bukayo Saka a été confortablement sauvé par Gianluigi Donnarumma pour sceller une deuxième couronne de championnat d’Europe pour les Azzurri après leur triomphe en 1968.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Jadon Sancho et Marcus Rashford n’ont pas non plus réussi à convertir leurs efforts de 12 mètres après avoir été introduits quelques instants avant la fusillade.

Southgate a été largement félicité pour avoir pris des décisions de sélection audacieuses et parfois difficiles tout au long de la campagne anglaise, mais Ferdinand estime qu’il s’est « laissé tomber » avec une approche inflexible et légèrement prudente sur la plus grande scène.

«Mancini est entré à la mi-temps et il a mieux utilisé ces 15 minutes que Gareth Southgate. Il a changé le personnel, il a permis à son joueur large, [Federico] Chiesa, de venir plus au centre pour faire le lien avec [Lorenzo] Insigne, enlevé [Ciro] Immobile et c’est à ce moment-là que vous avez besoin d’une réaction de notre manager », a déclaré Ferdinand sur sa chaîne YouTube Rio Ferdinand Presents FIVE.

« C’est le moment dans le jeu où vous avez besoin que le manager aille : « Vous savez quoi ? J’ai vu ça maintenant, laisse-moi changer les choses. Pour moi personnellement, il a changé la formation, n’a toujours pas changé les choses, n’a pas altéré le déroulement du match, surtout en seconde période.

«Ils ont eu la mainmise sur le jeu, nous étions campés dans notre propre moitié. [Harry] Kane, qui était immense en première mi-temps, c’était comme le jour et la nuit en seconde mi-temps parce que l’équipe a été repoussée si profondément.



La nuit de l’Angleterre s’est terminée par une amère déception après un début de rêve à Wembley (Photo: .)

«Nous avons absolument traversé les collines et les montagnes en félicitant et en applaudissant le manager pour avoir pris des décisions lors de ce tournoi, qu’il s’agisse de changements de formation ou de changements de personnel et c’était un jeu où il se laissait probablement tomber dans ce sens.

«Quand ils marquent, ils ont de l’élan. Je pense juste – et encore une fois, le recul est une bonne chose – mais c’était le moment de présenter un [Jack] Grealish ou un Sancho ou un Rashford. Amenez ces gars.

«Nous avons vu quand Grealish est entré en jeu et c’est juste frustrant parce que vous connaissez le talent que nous avons sur le banc. Tout ce dont nous avons parlé, c’est que notre plus grande force est notre banc, la profondeur de notre équipe avec laquelle ils peuvent venir et maintenir le niveau de performance dont nous avons besoin et peuvent apporter différentes choses à la table et ils n’étaient pas autorisés à faire ça dans le plus gros match.

«Ils l’ont fait dans tous les autres matchs. Dans le plus gros match, Gareth Southgate semblait s’être figé et s’est dit : “Laissez-moi juste aller aux tirs au but et espérer le meilleur.”

« J’aurais aimé le voir sortir son épée et dire : « Savez-vous quoi ? Je vais jeter ces garçons. Ils m’ont fait du bien et m’ont rendu fier jusqu’à ce point.



L’Italie a prolongé son invincibilité à 34 matches avec la victoire (Photo: .)

Bien que critique à l’égard de l’approche tactique de l’Angleterre à Wembley, Ferdinand a souligné à quel point l’équipe a progressé depuis que Southgate a repris les rênes de Sam Allardyce en 2016.

“Ils ont incroyablement bien réussi avec d’où ils viennent, surtout depuis que Southgate a pris le relais”, a ajouté le légendaire ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United.

« Si vous le regardez comme ça, ils ont une demi-finale de Coupe du monde et une finale de Championnat d’Europe dans des tournois consécutifs.

‘Personne n’a fait ça. C’est un véritable exploit. Ils n’ont pas gagné mais c’est un progrès.

« Il y aura de grandes leçons à tirer de ce tournoi. De la finale surtout dans la façon dont il gère les choses dans le jeu en particulier.

“Mais je pense juste que lorsque vous regardez à travers l’équipe, nous avons beaucoup de personnages là-dedans, beaucoup de gens qui ont connu des hauts et des bas et qui ont été interrogés, que ce soit au club ou au football international.”

Plus : Football



Ferdinand est convaincu que Southgate reste l’homme idéal pour mener l’Angleterre à la Coupe du monde de l’année prochaine, même s’il considère la finale d’hier soir comme une chance majeure rejetée.

Il a poursuivi: “Je sens juste qu’il va se réveiller aujourd’hui et les prochains jours et regarder en arrière – ce que nous avons toujours dit est une bonne chose – mais je pense qu’il regardera en arrière et partira,” C’est une occasion manquée pour nous.

« La gestion dans le jeu, Mancini a montré son expérience, a montré sa classe en tant que manager. Il a changé les choses à la mi-temps et ils nous ont dominés, nous ont fait reculer.

«Nous avons fait du bruit à Southgate tout au long du tournoi, et à juste titre, pour avoir pris de grandes décisions et les avoir prises.

“C’était l’occasion pour lui de le définir comme quelqu’un et de pouvoir vraiment prendre de grandes décisions et changer le cours d’un match avec un jeu tactique ou un changement de personnel et cela ne s’est pas concrétisé.”

PLUS : Les Euros ont prouvé ce que les Noirs savaient déjà : on n’est aimé que quand on gagne

PLUS : Jose Mourinho explique pourquoi Kyle Walker est son choix surprise pour le joueur du tournoi Euro 2020

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();