Gareth Southgate a reçu un énorme coup de pouce pour les blessures alors que Harry Maguire revient en Angleterre à l’entraînement ouvert avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie

Harry Maguire est revenu à l’entraînement ouvert jeudi avant le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie.

Les hommes de Gareth Southgate donnent le coup d’envoi du Groupe D contre leurs adversaires de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 à Wembley dimanche.

Maguire est sans aucun doute l’un des joueurs les plus importants de l’Angleterre

Le skipper de Manchester United Maguire reste un doute majeur pour le match avec une blessure aux ligaments de la cheville subie à Aston Villa le mois dernier.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

