Gareth Southgate admet que l’Angleterre est dans une “ situation compliquée ” alors qu’il explique les raisons de l’équipe anglaise de 33 joueurs avant l’Euro 2020

Gareth Southgate a admis que les préparatifs de l’Angleterre pour l’Euro 2020 avaient été compliqués par la finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Southgate a nommé une équipe provisoire de 33 joueurs avant le tournoi de cet été, qu’il réduira à 26 mardi.

Southgate devra supprimer sept joueurs de son équipe dans une semaine

Harry Maguire, Jordan Henderson et Kalvin Phillips sont préoccupés par les blessures.

Chelsea, Man City et Manchester United joueront tous dans la finale européenne au cours des prochains jours avec 12 membres de l’équipe.

Parlant de sa décision de nommer une équipe de 33 hommes, Southgate a expliqué: «Je pense que notre situation est plus compliquée que tout autre pays pour le moment.

«Nous savons depuis un certain temps que sur ces 33, 12 joueurs doivent encore disputer les finales européennes cette semaine, donc nous allions toujours avoir besoin de joueurs supplémentaires pour la première partie du camp.

Les joueurs clés Reece James et Mason Mount seront impliqués dans la finale de la Ligue des champions de samedi

«Ajoutez à cela un certain nombre de blessures… nous avons donc pensé que plus de temps nous aiderait à prendre de meilleures décisions.»

Southgate a admis qu’il avait eu une conversation difficile avec Eric Dier pour dire au défenseur des Spurs qu’il manquerait une chance.

«C’est un homme pour qui j’ai énormément de respect et qui a été un joueur clé dans certains de nos plus grands matchs et moments les plus importants», a-t-il déclaré.

«Malheureusement, je ne pense tout simplement pas que sa saison a été assez longue pour être dans l’équipe et c’est un appel difficile parce que je sais combien il apporte à tout le groupe.

«Lorsque vous participez à un tournoi, les joueurs qui placent l’équipe en premier sont essentiels, ce n’était pas une conversation facile, mais c’est un professionnel exceptionnel et il a pris les nouvelles de manière professionnelle.

Dier a 45 sélections en Angleterre, mais il n’y avait pas de place pour lui dans l’équipe

À propos du duo non plafonné White et Godfrey, Southgate a ajouté: «Ce sont tous les deux de jeunes défenseurs passionnants, il y en a d’autres que nous avons regardés et que nous aimons vraiment.

«Ces deux-là sont flexibles, ils jouent des rôles différents, c’est une excellente occasion de les amener un peu mieux pour qu’ils puissent travailler avec l’équipe.

“Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils seront avec nous à ce stade, mais cela devrait être une expérience fantastique pour eux.”

L’avenir de Harry Kane a fait l’objet de nombreuses spéculations, mais Southgate ne pense pas qu’un déménagement loin de Tottenham se produira avant la fin du tournoi.

Southgate insiste sur le fait que la spéculation autour de Kane ne sera pas un problème

Il a dit: «Je n’ai pas besoin de parler de la concentration d’Harry. Il a un objectif avec nous et c’est de gagner un championnat d’Europe.

«Ce qui se passe dans son club est une question pour lui et Tottenham. Il a fait des déclarations au cours des derniers jours, mais ce n’est plus le cas maintenant et je pense qu’il est très improbable que des accords de transfert soient conclus pendant notre absence.

«Nous n’allons pas arrêter la sonnerie du téléphone et ne pouvons pas contrôler les conversations en privé. La plupart des offres sont conclues après les tournois ou en septembre, je m’attends à ce que toutes les offres soient conclues après le tournoi. »

