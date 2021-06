Gareth Southgate: blâmez-moi pour le match nul de l’Écosse – mais restez derrière les joueurs anglais

in

Areth Southgate a déclaré que les joueurs anglais avaient besoin de soutien après le nul 0-0 décevant contre l’Écosse, car il a appelé à ce que les critiques soient dirigées contre lui plutôt que contre l’équipe.

Une Angleterre prudente et pesante est tombée à plat lors de la bataille d’Angleterre à Wembley mais reste à l’aube des KO de l’Euro 2020 après un match nul qui leur laisse quatre points en deux matchs.

L’Angleterre devait battre confortablement ses voisins du nord, mais le coup de sifflet final a été salué par quelques huées parmi les 20 000 supporters du stade national.

« Écoutez, c’est un match dont nous savons que nous n’avons pas atteint le niveau que nous voulions ou dont nous avons besoin, mais ce soir, nous devons accepter tout ce qui se présente à nous », a déclaré Southgate.

« Tout ce que je dirais, c’est que je comprends totalement qu’en tant que manager, je comprends totalement tout ce qui se présente à moi.

« Ce que nous devons faire, c’est nous assurer que nous soutenons les joueurs car il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont besoin du soutien de tout le monde.

« La plupart d’entre eux n’ont jamais participé à un jeu comme celui-là auparavant et ce sont des occasions uniques.

“Ils vont beaucoup apprendre, ils vont rebondir mais ils ont besoin de tout le monde derrière eux.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était en colère contre les fans pour avoir hué à la fin, Southgate a déclaré: “Je pense que nos fans ont le droit de réagir comme ils le souhaitent.

« Nous sommes déçus de notre propre performance et je comprends parfaitement leur réaction.

« On s’attendait à ce que nous battions l’Écosse. Ils seront frustrés par cela et en fin de compte, nous devons vivre avec cela et gérer cela. »

Steve Clarke satisfait de la performance de l’Ecosse contre l’Angleterre

Southgate a admis qu’il était réticent à faire preuve de prudence dans une seconde mi-temps étirée en introduisant davantage de joueurs offensifs anglais sur le banc, et a déclaré qu’il était important qu’ils prennent en compte le contexte du tournoi plutôt que la nuit à Wembley.

“Je dirais que nous avons eu un quatrième joueur offensif à Mount tout au long du match”, a-t-il déclaré. “Je pense que dans ces moments-là, si nous devions courir pour gagner sans conséquence pour avoir concédé, vous pourriez l’aborder différemment mais c’était une nuit où c’était un peu frénétique, il n’y avait pas beaucoup de contrôle et assis sur trois points comme nous l’avons fait, nous gérons les points ainsi que le match. C’est facile de jouer vers la fin, de perdre la partie et tu te reproches de ne pas avoir géré le tournoi.

Pour le deuxième match consécutif, le capitaine anglais Harry Kane a été remplacé par Marcus Rashford après une performance modérée au cours de laquelle il n’a de nouveau pas réussi à enregistrer un tir cadré.

Southgate a insisté sur le fait que toute l’équipe avait besoin de s’améliorer et a félicité les cinq défenseurs écossais pour avoir refusé à Kane l’espace pour prospérer.

“Je pense que toute l’équipe doit examiner l’ensemble de la performance et notre utilisation du ballon et examiner où nous pouvons être meilleurs”, a-t-il déclaré.

« C’est à tous les niveaux. Il ne s’agit pas d’une seule personne. L’Ecosse l’a extrêmement bien marqué, avec les cinq arrières il n’y a pas beaucoup d’espace. Ce soir, nous n’avons pas pu trouver les réponses, mais nous sommes partis pour revoir le jeu et trouver ces réponses pour la République tchèque.