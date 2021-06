Gareth Southgate condamne les huées des fans anglais alors que les joueurs se sont mis à genoux avant le choc de l’Autriche au Riverside Stadium de Middlesbrough

Gareth Southgate a critiqué les fans anglais et a déclaré que ” certaines personnes ne comprennent pas le message ” après que des huées aient été entendues lorsque les joueurs se sont mis à genoux avant la victoire des Trois Lions contre l’Autriche.

Après les interprétations de «Three Lions» et des hymnes nationaux, il y avait des railleries audibles alors que les joueurs se mettaient à genoux au Riverside Stadium de Middlesbrough mercredi soir.

Les joueurs anglais ont été hués alors qu’ils se mettaient à genoux avant leur match amical d’avant l’Euro avec l’Autriche

C’était la première fois qu’une équipe anglaise faisait le geste antiraciste devant une foule à domicile.

Les huées ont rapidement été noyées par les acclamations de la foule de près de 7 000 personnes – mais Southgate et ses joueurs espèrent que la réaction immédiate ne suivra pas l’équipe tout au long du prochain Championnat d’Europe.

L’Angleterre a une équipe diversifiée qui reflète la société du pays avec le vainqueur du match Bukayo Saka, par exemple, d’origine nigériane.

Saka est l’un des nombreux attaquants vedettes qui cherchent à débuter à l’Euro

Les scènes de mercredi surviennent après que des joueurs ont également été hués en se mettant à genoux au début de la finale de la FA Cup entre Leicester City et Chelsea, ainsi que certains matchs de Premier League lors de la dernière journée de la saison.

Après des huées audibles avant la victoire d’Aston Villa sur Chelsea le dernier jour, le défenseur anglais Tyrone Mings a écrit sur Twitter : les joueurs noirs sur le terrain. C’est fatiguant. Renseignez-vous.

Southgate a également critiqué ceux qui ont hué le geste mercredi soir, affirmant que leurs railleries pourraient être interprétées comme une “critique” de ces joueurs et que la raison de la position a été mal comprise.

Une belle victoire pour finir 💜 … était génial de retrouver notre famille et les fans chez VP. À tous ceux qui nous ont hués en prenant le genou, regardez-vous et demandez-vous si vous soutenez vraiment l’égalité et l’égalité des chances pour les joueurs noirs sur le terrain. C’est fatiguant. Renseignez-vous. pic.twitter.com/lQJvkHgiNO

– Tyrone Mings (@OfficialTM_3) 23 mai 2021