Gareth Southgate confirme que Harry Kane commencera contre la République tchèque

Gareth Southgate a confirmé que Harry Kane commencerait contre la République tchèque mardi soir, malgré les difficultés persistantes du capitaine anglais à l’Euro 2020.

Kane a marqué 35 buts pour le club et le pays la saison dernière alors qu’il récoltait le Soulier d’or de Premier League et réalisait plus de passes décisives que tout autre joueur de l’élite.

Pourtant, le joueur de 27 ans a été retiré au début des matchs de la Croatie et de l’Écosse et ressemblait à l’ombre du joueur qui a ruiné les défenses de la Premier League la saison dernière.

Après 19 touches et seulement sept passes complétées vendredi soir, Southgate a décidé de retirer son capitaine à Wembley alors que les Three Lions bégayaient pour un match nul 0-0 contre les impressionnants Écossais.

Pourtant, le patron de l’Angleterre a donné à Kane l’ultime démonstration de confiance avant le décideur du groupe D contre la République tchèque mardi soir en déclarant à ITV qu’il mènerait la ligne dès le départ.

Lorsqu’on lui a demandé si son skipper commencerait l’affrontement, Southgate a répondu : « Vous pouvez supposer que (il commence) oui. Absolument, ça ne me dérange pas de vous donner celui-là.

Southgate a retiré le capitaine Kane contre l’Ecosse

«Il est fondamental, non seulement pour les buts qu’il marque, mais aussi pour le jeu de construction et tout ce qu’il apporte.

«Je sais qu’il y aura beaucoup de questions qui seront posées à son sujet en ce moment, mais il est déjà passé par là 100 fois.

“J’ai répondu à cela dans ce rôle plusieurs fois dans le passé et il a proposé les objectifs qui nous ont permis de gagner les prochains matchs et je m’attends à ce que ce soit la même chose pour l’avenir.”

Malgré le vote de confiance résolu de Southgate, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur Jamie O’Hara insiste sur le fait que Kane devrait être reposé pour le match de mardi soir contre une défense de la République tchèque qui n’a concédé qu’un seul but lors de ses deux premiers matchs.

L’attaquant de Tottenham Hotspur a également été bien organisé contre la Croatie

“Je le reposerais en fait”, a déclaré O’Hara à talkSPORT. «Je le reposerais, ne le laisserais pas tomber, le reposerais.

«Je pense qu’il a eu beaucoup de pression sur ses épaules avant de participer à ce tournoi; Soulier d’or en Premier League, tout le monde parle de lui avec Haaland, Mbappe et Lewandowski et ses statistiques cette saison sont excellentes.

«Je pense juste qu’il a un peu lutté avec la pression, je ne pense pas qu’il soit à 100% en forme – il n’arrête pas de dire qu’il l’est – mais il ne l’est pas.

“Il a l’air fatigué, physiquement et mentalement, il m’a l’air fatigué.”

Rashford a eu du mal vers la fin de la saison à Manchester United à partir d’un poste de gauche, mais a remplacé Kane vendredi soir.

Southgate a nommé une équipe de 26 joueurs pour le tournoi, dont Marcus Rashford et Dominic Calvert-Lewin.

L’attaquant d’Everton, qui a été lié à un transfert spectaculaire au Real Madrid, a marqué 21 buts la saison dernière et s’est imposé comme un véritable braconnier.

Pourtant, il n’a pas réussi à jouer une seule minute au tournoi, Rashford remplaçant Kane vendredi.

O’Hara a admis qu’il préférerait de loin que l’Angleterre revienne à un style de jeu plus direct si son style complexe basé sur la possession ne peut pas percer les défenses.

Calvert-Lewin sera impatient d’aller à l’Euro 2020 après n’avoir pas joué une seule minute jusqu’à présent

Lorsqu’on lui a demandé si Calvert-Lewin aurait déjà dû jouer dans ce tournoi, O’Hara a répondu : « Il aurait dû l’avoir contre l’Écosse, pourquoi a-t-il amené Rashford ?

« Rashford a joué à gauche à Manchester United pendant la majeure partie de la saison et il le joue à l’avant ? Décisions étranges tactiquement, sous-sage, de Garth Southgate.

« J’ai toujours dit, sur le papier, qu’il avait choisi la bonne équipe au bon moment pour affronter l’Écosse et qu’ils devraient gagner le match.

“Mais, en tant que manager, où vous gagnez votre argent, c’est tactiquement pendant le jeu et vous prenez les grandes décisions et vous faites le bon appel au bon moment.

L’équipe anglaise de Southgate compte quatre points après deux matches de groupe de l’Euro 2020

«Je pense juste, pour le moment, qu’il ne fait pas le bon appel avec les sous-marins qu’il a faits. Calvert-Lewin propose quelque chose de différent.

« Accroche-toi à lui ! Jouez des balles plus longues, jouez un peu plus direct et nourrissez-vous de lui. Il pourrait le faire tomber pour les deuxièmes balles.

“Nous essayons juste de le passer de côté et de côté et nous ne déverrouillons pas les défenses, nous ne faisons rien de différent.”