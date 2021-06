Gareth Southgate défend Coca-Cola après la protestation du sponsor de Cristiano Ronaldo

Gareth Southgate a été interrogé sur la controverse Coca-Cola avant le match de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Écosse (UEFA via .)

Gareth Southgate a défendu Coca-Cola après la manifestation de Cristiano Ronaldo contre le sponsor de l’Euro 2020.

Plus tôt cette semaine, Ronaldo a tenu à retirer deux bouteilles de Coca-Cola qui ont été placées devant lui lors d’une conférence de presse et a exhorté les personnes présentes à “boire de l’eau” à la place.

Le milieu de terrain italien Manuel Locatelli a rejoint Ronaldo pour retirer les bouteilles de Coca-Cola de sa conférence de presse d’après-match après la victoire 3-0 de l’Italie sur la Suisse mercredi soir.

Pendant ce temps, le milieu de terrain de Manchester United et de la France Paul Pogba, qui est un fervent musulman, a retiré une bouteille de bière Heineken de sa table lors d’une conférence de presse.

Mais Southgate a défendu l’utilisation de sponsors et le placement de produits pour le football au niveau local.

Interrogé sur le fait d’avoir les bouteilles devant eux lors de la conférence de presse, Southgate a répondu: “Je pense qu’il y a beaucoup de sponsors dans le sport et l’impact de leur argent à tous les niveaux aide le sport à fonctionner, en particulier le sport de base dans notre pays nécessite un beaucoup d’investissements et sans que certaines de ces entreprises n’investissent, il est très difficile de fournir les installations dont nous avons besoin.

« Avec n’importe quoi, bien sûr, nous sommes conscients dans notre pays de l’obésité et de la santé, mais tout peut être fait avec modération.

« Tout ce à quoi vous participez ou participez avec modération est rarement un problème. Je comprends les inquiétudes des gens et les deux gars avaient des raisons différentes pour les positions qu’ils ont prises, mais il y a toujours une image plus large de ces choses.

Lorsqu’on lui a demandé son avis, Kane a déclaré: “Je suis tout à fait d’accord.

«Les sponsors ont le droit d’avoir ce qu’ils veulent s’ils ont payé l’argent pour le faire.

« Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai trop pensé personnellement.

“Évidemment, je l’ai vu circuler sur les réseaux sociaux, mais si je suis totalement honnête, je suis plus concentré sur demain que sur quelque chose comme ça.”

