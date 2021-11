Gareth Southgate défend le « footballeur fantastique » Harry Maguire après que Roy Keane ait qualifié le défenseur anglais de « gêne » et de « honte »

Gareth Southgate a défendu le « footballeur fantastique » Harry Maguire après avoir été qualifié d' »embarras » et de « déshonneur » par Roy Keane.

Le défenseur anglais a été critiqué par l’ancien capitaine de Manchester United pour avoir célébré en semblant éviter ses critiques en mettant ses mains sur ses oreilles lors de la déroute 5-0 de l’Albanie.

.

Maguire a marqué autant de buts pour l’Angleterre que Jack Charlton et John Terry (six)

Keane a été cinglant à Wembley, suggérant que la forme initiale indifférente de Maguire ne peut être excusée par un but dans une déroute de cinq buts.

« Il pense qu’il fait taire les critiques, mais je pense que c’est embarrassant », a déclaré Keane sur ITV.

«Il a été une honte ces derniers mois pour Man United. Il pense que s’il marque là-bas, il va faire taire ses critiques.

« Gênant. »

.

Southgate a fait l’éloge du « footballeur fantastique »

Cependant, le patron de l’Angleterre était plus que satisfait de ce qu’il a vu du joueur de 28 ans alors qu’il marquait son sixième but pour son pays – le même que John Terry et Jack Charlton.

« Eh bien, c’est un footballeur fantastique », a déclaré Southgate. « Il a joué un rôle si important dans ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années.

«Il marque donc régulièrement ces buts sur coup de pied arrêté pour nous maintenant.

« Son jeu complet est bon, solide, fort et il en aura profité ce soir. »