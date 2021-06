Gareth Southgate dit aux fans anglais d’exprimer leurs frustrations contre lui et non contre les joueurs après le match nul de l’Écosse alors que des questions ont été soulevées après le snob de Jadon Sancho et Bukayo Saka

Gareth Southgate a accepté que l’Angleterre doive mieux performer, mais a insisté sur le fait que les critiques devraient être dirigées contre lui plutôt que contre ses joueurs.

Les Three Lions se sont effondrés sur un nul 0-0 face à l’Ecosse à Wembley vendredi soir.

.

Southgate a parlé à talkSPORT après que son équipe ait fait match nul 0-0 avec l’Écosse

C’était un match que les fans anglais s’attendaient pleinement à gagner et auraient garanti leur place dans les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Quatre points sur leurs deux premiers matchs sont probablement suffisants pour assurer un passage sûr au tour suivant, mais un seul tir cadré contre l’Ecosse n’a pas vraiment inspiré confiance.

Évaluant les performances de son équipe, Southgate a déclaré à talkSPORT : « C’était un match très difficile. Nous savons que nous devons être plus performants et nous savons que l’Écosse a à la fois bien joué le ballon et défendu avec résilience, ce qui nous a rendu la tâche difficile.

«En fin de compte, c’est le genre de match où vous pourriez pousser et perdre la discipline et perdre le match. Dans un tournoi, bien que le désir soit de gagner le match à cause de l’adversaire, cela signifie qu’il y a une réaction encore plus grande à l’extérieur en ne gagnant pas.

.

L’équipe anglaise de Southgate compte quatre points après deux matches de groupe de l’Euro 2020

« Il fallait garder son sang-froid et prendre le point, nous sommes sur quatre points et en termes de qualification, c’est important.

Les fans exprimaient déjà leurs frustrations face à la performance de l’Angleterre à la fois lors du match et sur les réseaux sociaux.

Des points d’interrogation ont été spécifiquement soulevés pour savoir pourquoi des joueurs comme Jadon Sancho ont été laissés sur le banc alors que Bukayo Saka n’était même pas dans l’équipe.

.

Sancho ne pouvait que regarder depuis le banc anglais

Interrogé sur les critiques, Southgate a déclaré: «Je comprends cela en tant que manager et cela devrait être dirigé contre moi. C’est à moi d’obtenir les résultats et ce sont les joueurs que nous devons soutenir.

« Il y a beaucoup de jeunes joueurs là-bas, ils sont toujours en bonne position pour se qualifier dans ce tournoi.

«Nous comprenons que c’est un match qui compte tellement pour tout le monde et quand vous ne le gagnez pas, la réaction va être encore plus grande, les matchs de derby sont comme ça.

« Dites-moi cela, soutenons l’équipe et préparons-la pour le prochain match et nous chercherons à améliorer cette performance. »

.

Saka n’a pas été inclus dans l’équipe de 23 joueurs contre l’Écosse

Il a ajouté : « Nous devons accepter que nous sommes à domicile, nous sommes censés gagner, nous devons faire la course.

« Il y a des moments où nous devons encore être assez courageux pour être patients avec le ballon. Vous ne pouvez pas simplement aller de l’avant.

« Les espaces contre l’Écosse, il fallait sonder un côté et passer de l’autre. Vous devez travailler sur ces équipes. Il y a plus d’émotion attachée à ce jeu, donc je comprends totalement la réponse.