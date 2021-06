Gareth Southgate a une grande décision à prendre.

Après le match amical de dimanche contre la Roumanie, l’entraîneur anglais doit décider qui remplacera le blessé Trent Alexander-Arnold dans son effectif de 26 joueurs pour l’Euro 2020.

Il a cinq joueurs, tous supprimés de l’équipe provisoire mais se préparant toujours pour le tournoi avec l’équipe, parmi lesquels choisir.

Jesse Lingard, James Ward-Prowse, Ollie Watkins, Ben White et Ben Godfrey.

Avec trois arrières droits restants dans l’équipe et aucun remplaçant comparable disponible, cela pourrait vraiment être l’un d’entre eux.

Et il semble que personne ne puisse s’entendre sur qui obtiendra le feu vert, alors passons en revue les options…

.

Southgate a quelques réflexions à faire Jesse Lingard

La star de Manchester United, qui a été l’une des vedettes de la Premier League en prêt à West Ham en seconde moitié de saison, est la favorite.

Lingard est l’option la plus expérimentée sur la scène internationale, ayant joué pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018, et possède probablement plus de forme que la plupart des joueurs du groupe.

Il était largement considéré comme l’omission la plus surprenante de l’équipe de 26 joueurs.

.

Beaucoup s’attendaient à ce que Lingard soit dans l’équipe

Lingard a même commencé le match amical contre l’Autriche, tandis que l’Angleterre était privée des stars de Manchester City, Chelsea et United impliquées dans les finales européennes nationales.

Lorsqu’on lui a demandé qui Southgate devrait choisir pour remplacer Alexander-Arnold, l’ancienne star d’Arsenal, Perry Groves, a déclaré à talkSPORT : « 100 %, Lingard. Notre force va de l’avant, il nous donne une autre option et il est dans une forme fantastique.

«Je pense qu’un manager qui avait cette intention offensive en tête le ferait. Mais je pense que Southgate ira pour Ward-Prowse, du côté prudent.

«Je suis un peu inquiet au sujet de son processus de pensée. Alexander-Arnold comme l’un des quatre arrières droits était un non-sens pour commencer.

.

Lingard était l’un des joueurs les plus brillants de l’Angleterre contre l’Autriche James Ward-Prowse

Si Lingard est le favori, le capitaine de Southampton, Ward-Prowse, est juste derrière.

Jordan Henderson semble peu susceptible d’être disponible pour le match d’ouverture contre la Croatie, tandis que Kalvin Phillips a également soigné une blessure – l’ajout d’un milieu de terrain pourrait donc plaire à Southgate.

Par ailleurs, Ward-Prowse offre un pied droit encore meilleur qu’Alexander-Arnold suite à la perte de sa menace sur un ballon mort.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a déclaré : « Trent est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Il est question que Lingard le remplace mais, pour moi, je pense que Ward-Prowse doit être là.

«Il peut jouer au milieu de terrain, Henderson n’a toujours pas raison. Ward-Prowse vous offre quelque chose de différent.

« Combien de matchs sont décidés par coups de pied arrêtés ? Vous devez le prendre.

.

Southgate est un admirateur connu de Ward-Prowse Ollie Watkins

Même avec l’un des quatre arrières droit maintenant retiré de l’équipe, il y a toujours un déséquilibre.

Harry Kane et Dominic Calvert-Lewin sont les deux seuls attaquants à part entière de l’équipe – ce qui pourrait laisser de la place à l’attaquant d’Aston Villa Watkins.

Le joueur de 25 ans a marqué 14 buts lors de sa première saison en Premier League et peut également faire un travail sur l’aile.

.

Watkins est le seul attaquant à part entière disponible

La légende de Villa Agbonlahor a déclaré: «Je sais que je suis partial, mais Watkins pour moi. Il ajoute quelque chose de différent.

« Si vous avez besoin de voir un match dans les 20 dernières minutes, qui voulez-vous sur ce terrain ? Un ravageur comme Ollie Watkins, pourchassant les défenseurs dans les canaux.

L’icône d’Arsenal, Ray Parlour, a accepté. Il a dit : « Il est un peu comme Jamie Vardy. Si vous pouvez le faire sortir du banc quand ils sont fatigués et qu’il commence à courir derrière…

“Je pensais que c’était entre Mason Greenwood et Watkins, quand Greenwood s’est retiré, je pensais que Watkins était une certitude.”

.

Watkins pourrait faire un grand substitut d’impact Ben White

Ben White et Ben Godfrey sont certainement les outsiders, étant donné que l’Angleterre est toujours remplie de défenseurs.

Mais Brighton’s White pourrait être une option tentante pour Southgate compte tenu de sa polyvalence.

Le joueur de 23 ans a joué au milieu de terrain contre l’Autriche et est passé à l’arrière droit lorsqu’Alexander-Arnold s’est blessé.

Avec l’arrière central sa position préférée, White couvre les trois domaines L’Angleterre s’inquiète des blessures, Harry Maguire étant également en difficulté.

.

Le blanc est très confortable en possession

Et il n’y a pas que ça, les fans de Brighton et de Leeds vous diront que c’est aussi un footballeur exceptionnel, c’est pourquoi Liverpool et Chelsea se sont intéressés.

L’ancien défenseur de Tottenham, Michael Dawson, a déclaré à talkSPORT: “Ben White a joué au milieu de terrain puis est passé à l’arrière droit lors du match contre l’Autriche.

“Southgate n’a pas peur de prendre de grandes décisions comme celle-là, nous l’avons vu mettre quatre arrières droits.”

Agbonlahor, bien qu’il préconise Watkins, estime également que ce pourrait être White qui obtient le feu vert. Il a ajouté : « J’ai un drôle de sentiment qu’il prendra White.

« Il est polyvalent et Southgate aime les défenseurs. S’il pouvait aller chercher Wan-Bissaka de ses vacances, il le ferait.

.

Les blancs ont clairement impressionné Southgate cette saison Ben Godfrey

Certes, la star d’Everton serait la plus grande surprise de toutes, et même nous n’avons personne assez audacieux pour soutenir sa sélection potentielle.

Bien qu’étant un défenseur exceptionnel et polyvalent, capable de jouer également à l’arrière droit, White a probablement l’avantage avec sa capacité à jouer au milieu de terrain.

Godfrey a également eu des débuts un peu nerveux contre l’Autriche et l’Angleterre était notamment moins détendu à l’arrière après son introduction.

Néanmoins, Southgate aime utiliser des joueurs qui sont passés par le système anglais, et en tant que jeune international à part entière, c’est certainement quelque chose que Godfrey a par rapport à White.

.

Godfrey a presque marqué contre son camp avec sa première touche pour l’Angleterre mercredi