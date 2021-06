Gareth Southgate écrit une lettre ouverte et révèle pourquoi ses héros anglais ne se contenteront pas de “s’en tenir au football” à l’Euro 2020

Gareth Southgate insiste sur le fait que ses joueurs anglais ne se concentreront pas uniquement sur le football à l’Euro 2020.

Les Trois Lions sont l’un des favoris des bookmakers pour remporter un tout premier Championnat d’Europe cet été.

.

Southgate est convaincu que ses joueurs joueront pour plus que la simple gloire du Championnat d’Europe cet été

Cependant, les abus en ligne ont entaché le football ces dernières années, le patron de l’Angleterre, Southgate, estimant qu’il est devenu plus facile de cibler les joueurs en ligne avec des fans qui regardent les matchs depuis chez eux en raison de la pandémie de coronavirus.

Des stars anglaises telles que Marcus Rashford, Raheem Sterling, Kyle Walker, Reece James, Tyrone Mings et Jude Bellingham ont été victimes de violence raciale en ligne au cours de la saison 2020/21.

Dans une lettre ouverte aux fans anglais dans The Players’ Tribune, Southgate a déclaré : « C’est un groupe spécial. Humbles, fiers et libérés d’être eux-mêmes.

« Nos joueurs sont des modèles. Et, au-delà des limites du terrain, nous devons reconnaître l’impact qu’ils peuvent avoir sur la société. Nous devons leur donner la confiance nécessaire pour défendre leurs coéquipiers et les choses qui comptent pour eux en tant que personnes.

.

L’Angleterre entre dans l’Euro 2020 après avoir battu l’Autriche et la Roumanie lors de leurs matchs amicaux d’échauffement, mais le grand football ne sera pas tout ce qu’ils essaieront de montrer au monde

“Je n’ai jamais cru que nous devions nous en tenir au football.

«Je sais que ma voix a du poids, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de la position que j’occupe. À la maison, je suis en dessous des enfants et des chiens dans l’ordre hiérarchique, mais publiquement, je suis le manager de l’équipe de football masculin d’Angleterre. J’ai la responsabilité envers la communauté au sens large d’utiliser ma voix, et les joueurs aussi.

«Il est de leur devoir de continuer à interagir avec le public sur des questions telles que l’égalité, l’inclusivité et l’injustice raciale, tout en utilisant le pouvoir de leur voix pour aider à mettre les débats sur la table, sensibiliser et éduquer.

« Les médias sociaux ont été une ressource clé pour donner à nos joueurs une plate-forme et ont été un outil positif à bien des égards. En fait, j’ai l’impression que cette génération de joueurs anglais est plus proche des supporters qu’elle ne l’a été depuis des décennies. Malgré la polarisation que nous voyons dans la société, ces gars sont sur la même longueur d’onde que vous sur de nombreux sujets.

Le patron de l’Angleterre, Southgate, se considère comme la figure paternelle d’une jeune équipe

« Cela dit, il y a des moments où mes instincts parentaux entrent en jeu. Je n’y peux rien. Après tout, je suis assez vieux pour être le père de la plupart de mes joueurs !

« Je vois des joueurs défiler sur leur téléphone juste après le coup de sifflet final et je pense… Hmmm, est-ce une bonne idée ?

« Lire des commentaires abusifs sur Twitter ou Instagram n’améliorera jamais les performances.

“Il existe de véritables risques pour nos joueurs en ligne et je voudrai toujours les protéger, mais je ne mettrais jamais de règles sur la façon et le moment où ils utilisent leurs comptes lorsqu’ils sont en service en Angleterre. Je leur fais confiance et je sais qu’ils sont suffisamment mûrs pour prendre leurs propres décisions, faire ce qui est juste pour leur santé mentale et continuer à être une force pour le bien alors que nous nous efforçons d’améliorer la société.

« Les 18 derniers mois ont mis une pression supplémentaire sur tout le monde, je le sais.

«La ventilation qui aurait pu avoir lieu en sortant du stade ou dans le pub a été transférée en ligne. Je comprends. Cependant, il y a des choses que je ne comprendrai jamais.

« Pourquoi voudriez-vous identifier quelqu’un dans une conversation abusive ? Pourquoi choisiriez-vous d’insulter quelqu’un pour quelque chose d’aussi ridicule que la couleur de sa peau ? Pourquoi?

“Malheureusement pour les personnes qui se livrent à ce genre de comportement, j’ai de mauvaises nouvelles.

.

Rashford a été confronté à plusieurs messages raciaux ignobles au cours des derniers mois

« Vous êtes du côté des perdants. Il est clair pour moi que nous nous dirigeons vers une société beaucoup plus tolérante et compréhensive, et je sais que nos gars y joueront un rôle important.

«Cela peut ne pas en avoir l’air parfois, mais c’est vrai. La prise de conscience des inégalités et les discussions sur la race sont passées à un niveau différent au cours des 12 derniers mois seulement.

« Je suis convaincu que les jeunes enfants d’aujourd’hui grandiront déconcertés par les anciennes attitudes et modes de pensée.

« Pour beaucoup de cette jeune génération, votre notion de l’anglais est assez différente de la mienne. Je comprends ça aussi.

« Je comprends que sur cette île, nous avons le désir de protéger nos valeurs et nos traditions – comme nous le devrions – mais cela ne devrait pas se faire au détriment de l’introspection et du progrès.

.

Sterling est un autre joueur anglais qui a subi des abus raciaux en ligne

« Indépendamment de votre éducation et de votre politique, ce qui est clair, c’est que nous sommes une nation incroyable – par rapport à notre taille et à notre population – qui a tellement contribué aux arts, à la science et au sport.

« Nous avons une identité particulière et cela reste un puissant facteur de motivation.

“D’une manière amusante, je vois la même anglo-saxonne représentée par les fans qui ont protesté contre la Super League. Nous sommes des penseurs indépendants. Nous nous exprimons sur les questions qui nous intéressent et nous en sommes fiers. »

Southgate insiste sur le fait que ce ne sera pas seulement le football qui sera à l’ordre du jour de l’Euro 2020.

Il a déclaré: «Bien sûr, mes joueurs et moi serons jugés sur les matchs gagnants. Une seule équipe peut gagner l’Euro. Nous ne l’avons jamais fait auparavant et nous sommes désespérés de le faire pour la première fois.

“Crois-moi. Mais, la réalité est que le résultat n’est qu’une petite partie de celui-ci. Quand l’Angleterre joue, il y a beaucoup plus en jeu que cela.

.

Southgate est perplexe quant aux raisons pour lesquelles une personne abuserait racialement d’un footballeur

« Il s’agit de la façon dont nous nous comportons sur et en dehors du terrain, de la façon dont nous rassemblons les gens, de la façon dont nous inspirons et nous unissons, de la façon dont nous créons des souvenirs qui durent au-delà des 90 minutes. Cela dure au-delà de l’été. Cela dure pour toujours.

«Je pense à tous les jeunes enfants qui regarderont cet été, remplissant leurs premiers tableaux muraux.

“Peu importe ce qui se passe, j’espère juste que leurs parents, enseignants et managers de club se tourneront vers eux et diront:” Regardez. C’est la façon de représenter votre pays. C’est ça l’Angleterre. C’est ce qui est possible.

« Si nous pouvons le faire, ce sera un été dont nous serons fiers. »

