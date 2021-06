Gareth Southgate ” embouteillé ne prenant pas Jack Grealish ” et Jesse Lingard ” aurait dû être remplacé par Kalvin Phillips ” dans l’équipe d’Angleterre Euros, affirme Jamie O’Hara

Gareth Southgate ” n’a pas embouteillé Jack Grealish ” et aurait dû choisir Jesse Lingard pour le championnat d’Europe.

C’est le point de vue de l’ancien homme de Tottenham et animateur de talkSPORT Jamie O’Hara après l’annonce de l’équipe d’Angleterre mardi.

Grealish a cinq sélections senior en Angleterre après avoir fait ses débuts en août, mais a lutté contre les blessures ces derniers mois

Lingard a marqué neuf buts en Premier League en 16 matchs en prêt à West Ham

Southgate a nommé sa dernière équipe de 26 joueurs avec quelques choix qui font froncer les sourcils.

Sa sélection de quatre arrières droits était un sujet de discussion ainsi que l’inclusion de plusieurs joueurs luttant pour leur forme physique.

Le milieu de terrain de Manchester United Lingard a joué en prêt avec West Ham et s’était imposé dans l’équipe d’Angleterre de mars, mais a été l’un des sept malchanceux à ne pas faire partie de la liste finale.

Cette décision a déconcerté l’ancien homme de Tottenham O’Hara.

“Vous avez Jesse Lingard qui a abandonné et, à mon avis, c’est le gars en forme”, a déclaré O’Hara au Sports Bar.

«Il ne jouait pas au début de la saison et a déménagé à West Ham en janvier et a mis le feu.

« Il est en grande forme, il est frais, il est en forme. Jack Grealish n’est pas en forme, Jordan Henderson n’est pas en forme, Harry Maguire n’est pas en forme, Luke Shaw s’est blessé.

.

Southgate a eu la tâche difficile de réduire son équipe provisoire de 33 joueurs à 26 noms

«Vous parlez de joueurs qui ne sont pas vraiment en forme, mais vous avez Jesse Lingard, qui est à 100 pour cent en forme, qui vole, veut jouer, veut être impliqué.

« Soyons réalistes à ce sujet maintenant. Gareth Southgate a choisi Jack Grealish parce qu’il ne le prend pas en bouteille.

O’Hara a ajouté qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips était devant Lingard.

“Lingard devrait être devant Kalvin Phillips”, a-t-il déclaré.

« Il faut prendre des gens qui vont faire la différence.

« Que fait Kalvin Phillips que Jude Bellingham, Declan Rice et Jordan Henderson ne peuvent pas faire ? »

Phillips a obtenu le feu vert comme l’une des options de milieu de terrain de l’Angleterre

Les attentes seront élevées avant le tournoi de cet été, l’Angleterre ayant de la force en profondeur sur tout le terrain.

L’équipe de Southgate a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2018, le dernier tournoi majeur, puis a également atteint le dernier carré de la Ligue des Nations en 2019.

“La pression est sur l’Angleterre cette fois-ci”, a ajouté O’Hara. «Quand nous avons joué la Coupe du monde et que tout le monde a adoré et a réuni la nation et tout le monde a recommencé à soutenir l’Angleterre.

« C’était parce que nous avions un peu perdu espoir. Il n’y avait pas de pression sur l’équipe, personne ne s’attendait à ce que nous sortions du groupe, puis nous sommes allés en demi-finale.

“Le problème que Gareth a maintenant, et il doit y arriver, c’est que la pression est forte. Ces joueurs sont passés au premier plan et sont au sommet de leur art.

« Tout le monde les aime et s’y attend, un peu comme la génération dorée avec vous Lampards et vos Becks, et ils ont eu du mal. Ils ne s’en sont pas bien sortis.

