Gareth Southgate envoie un message aux fans anglais après avoir hué l’hymne italien

Southgate a exhorté les fans à ne pas huer l’hymne italien dimanche (Photo: .)

Gareth Southgate a exhorté les fans anglais à ne pas huer l’hymne national italien lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Une partie des supporters des Three Lions ont raillé les hymnes des équipes d’opposition lors de leurs matchs à Wembley cet été.

La Football Association a été condamnée à une amende de 30 000 € (26 000 £) par l’UEFA après que des supporters ont hué l’hymne national du Danemark, braqué un stylo laser sur le visage de Kasper Schmeichel et déclenché un feu d’artifice lors de la demi-finale de mercredi.



60 000 fans ont regardé l’Angleterre battre le Danemark pour atteindre la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Et avant la pièce maîtresse de dimanche, Southgate a insisté sur le fait que les fans doivent «respecter» leurs adversaires et a suggéré que les railleries pourraient même inspirer l’Italie.

Le patron de l’Angleterre a déclaré aux journalistes samedi: “Il est important que nos fans respectent toujours l’opposition et nous savons qu’en réalité, lorsque nous jouons à l’étranger et que les fans huent notre hymne, cela nous inspire probablement encore plus.

«Je ne pense pas que cela aidera l’équipe.

“Je pense que nous pouvons intimider l’équipe en nous huant pendant le match, mais c’est différent pour l’hymne et nous devons être respectueux.”

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker a également supplié les fans anglais de ne pas huer.

“Si vous avez la chance d’obtenir un billet pour la finale, s’il vous plaît, ne huez pas l’hymne italien”, a écrit Lineker sur Twitter jeudi.

‘A/ C’est un absolu qui vaut la peine d’être écouté. B/ C’est sacrément grossier, irrespectueux et complètement sans classe.’

