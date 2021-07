Gareth Southgate envoie un message de classe à quatre sous-marins inutilisés après la victoire de l’Angleterre

Le patron des Three Lions a crédité toute l’équipe pour la victoire de samedi (Photo: .)

Gareth Southgate a fait l’éloge de quatre des remplaçants inutilisés de l’Angleterre après que les Trois Lions ont envoyé l’Ukraine 4-0 pour se qualifier pour la demi-finale de l’Euro 2020.

L’Angleterre a poursuivi sa brillante forme lors du tournoi avec une performance impitoyable et dominante à Rome alors que Harry Kane, Harry Maguire et Jordan Henderson sont tous inscrits sur la feuille de match.

Le résultat était dans le sac lorsque Kane a marqué son deuxième de la soirée et cela a permis à Southgate de sonner les changements, en utilisant ses cinq remplacements autorisés.



L’Angleterre a donné une excellente performance d’équipe contre l’Ukraine (Photo: .)

Mais un quatuor de joueurs – Ben Chilwell, Conor Coady et les gardiens suppléants Sam Johnstone et Aaron Ramsdale – n’ont pas encore pu entrer sur le terrain à l’Euro 2020, bien que Southgate pense qu’ils jouent tous un rôle important malgré tout.

“Les joueurs ont été fantastiques et jouer aussi bien qu’ils l’ont fait dans un match où il y a tellement de repos était vraiment impressionnant”, a déclaré Southgate à BBC Sport après la victoire.

‘C’est un sentiment étrange. En fait, je pense en ce moment aux gars que nous n’avons pas eu sur le terrain.

« Parce que Conor Coady, Ben Chilwell, Sam Johnstone et Aaron Ramsdale, ce sont eux qui font le succès de cette équipe parce que l’esprit du groupe est phénoménal.

«Et celui qui entre fait le travail, et celui qui n’est pas là – ce qui est vraiment difficile de devoir en laisser trois hors de l’équipe à chaque fois.

“Et la mentalité de l’équipe a été fantastique, donc pour le moment, c’est en quelque sorte la priorité dans mon esprit de m’occuper de ces gars.”



Southgate est ravi de la solidarité dont fait preuve son équipe (Photo: .)

Il a poursuivi: “Je dépense plus d’énergie à m’inquiéter des trois que je dois laisser de côté car ce sont tous de bons joueurs. Aucun d’entre eux ne mérite d’être laissé de côté.

«Ils donnent tous tout à l’entraînement. Rien de tout cela parce que je ne pense pas qu’ils soient à la hauteur, mais nous devons prendre les décisions.

«Nous devons faire le bon choix pour le bon match avec le bon système. Tous les joueurs ont été brillants, ce soir tout au long du groupe, ils ont été fantastiques.

