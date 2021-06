Gareth Southgate est invité à lancer le “footballeur de rue” Jack Grealish lors du premier match de l’Euro 2020 en Angleterre alors que la star d’Aston Villa est saluée par Tottenham et la légende de Manchester United

in

Jack Grealish DOIT commencer le premier match de l’Angleterre à l’Euro 2020 après avoir impressionné lors des deux matches amicaux la semaine dernière, a-t-on dit à talkSPORT.

Le milieu de terrain d’Aston Villa a joué contre l’Autriche et la Roumanie et a été l’une des stars les plus marquantes lors des deux matches.

Grealish a été nommé homme du match contre la Roumanie

Les joueurs de Chelsea et de Man City n’étaient pas disponibles pour les matchs, ayant disputé la finale de la Ligue des champions, donnant aux autres la chance d’impressionner en leur absence.

Grealish n’a fait aucun mal à ses chances de commencer contre la Croatie dimanche et a potentiellement jeté une clé dans les travaux pour Gareth Southgate.

L’ancien ailier d’Arsenal, Perry Groves, a déclaré à talkSPORT: “Grealish est comme un footballeur de rue. Nous l’avons vu jouer et nous savons qu’il est brillant autour de la surface, mais je pense que vous jugez les joueurs lorsque les choses ne vont pas particulièrement bien.

«Je l’ai vu jouer pour Aston Villa quand Aston Villa semblait pouvoir être relégué. Quand ils étaient pauvres, il y avait trois ou quatre joueurs qui s’en servaient.

«Vous jugez les joueurs lorsque les choses ne vont pas bien et qu’il travaillait toujours, reculait et essayait de récupérer le ballon.

Grealish était une star remarquable dans les deux matches amicaux avant l’Euro 2020

«Pour que nous remportions le tournoi, il doit trouver une place pour Jack Grealish. Il doit trouver quelque part, si c’est à gauche d’un trois, à droite d’un trois ou comme un 10. Il vous donne quelque chose de différent.

« Il doit lui trouver une place.

L’ancien attaquant de Manchester United et d’Angleterre, Teddy Sheringham, a déclaré à talkSPORT: “Plus nous avons de joueurs qui peuvent recevoir le ballon, conserver le ballon et jouer le jeu et le faire jouer à l’opposition, plutôt que de s’inquiéter de ce que l’opposition va à nous faire, Grealish le fait définitivement.

«Il reçoit le ballon, avance, voit les passes et fait bouger les choses. Je ne sais pas s’il sera dans la formation de départ de Gareth, mais il serait certainement dans la mienne.

Southgate a de grandes décisions à prendre avant le premier match de l’Angleterre dimanche

Grealish a été le joueur le plus encrassé de Premier League la saison dernière et a été victime de nombreuses fautes lors de ces deux matches amicaux.

Le milieu de terrain de Villa a le don de gagner des coups francs dans des zones dangereuses, ce qui pourrait s’avérer précieux à l’Euro.

Le journaliste du Times, Henry Winter, a déclaré : « Vous regardez juste la façon dont il gagne des coups francs, son intrépidité, il prend le ballon et le dribble.

“J’ai pensé il y a environ deux semaines, avant que Grealish ne se lance dans cette course, les trois premiers de l’Angleterre seraient Rashford à gauche, Foden à droite, vous devez jouer Foden, Mason Mount, les matchs qu’il a joués pour Chelsea et pour Southgate, on pourrait supposer qu’il jouerait dans ce rôle flottant n ° 10, avec Harry Kane à l’avant.

“Grealish, d’une manière positive, a assombri la situation et je ne me souviens pas que l’Angleterre soit entrée dans un tournoi avec une telle incertitude ou avec autant de doutes sur qui sera le vrai onze de départ.”

Le talent de Grealish pour gagner des coups francs pourrait s’avérer précieux pour l’Angleterre

Lorsqu’on lui a demandé si Grealish devrait commencer contre la Croatie, l’ancien attaquant anglais Dean Ashton a ajouté : « J’aimerais le penser. Même dans un match désastreux comme hier soir, il était le seul joueur dont vous pensiez à tout moment qu’il ferait quelque chose.

“Il a créé la chance pour Sancho de frapper la barre, il a toujours semblé une menace, il est quelque chose de totalement différent de ce que nous avons et je pense que dans les matchs difficiles, comme la Croatie, vous avez besoin de joueurs comme lui qui vont être le différence.

“Le nombre de coups francs qu’il obtient dans les zones dangereuses, comme nous l’avons montré lors de la précédente Coupe du monde, nous rend dangereux sur les coups de pied arrêtés.”

