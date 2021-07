Gareth Southgate est passé de manager suppléant à héritier de Sir Alf Ramsey avec l’Angleterre à l’Euro 2020

Gareth Southgate est devenu le héros accidentel de l’Angleterre (PA)

Ce n’était pas censé être comme ça. Gareth Southgate est devenu un manager international si accompli qu’il est facile de se remémorer l’histoire et de croire que c’était le plan depuis le début.

Que lorsque Roy Hodgson s’est retiré après la sortie ignominieuse de l’Angleterre de l’Euro 2016 aux mains de l’Islande, le manteau a été immédiatement passé à Southgate, l’entraîneur sympathique et apprécié des moins de 21 ans avec un bilan de gestion décevant.

Mais bien sûr, ça ne s’est pas du tout passé comme ça. Hodgson a plutôt été remplacé par Sam Allardyce, qui a vu son équipe battre la Slovaquie lors de son premier match de qualification pour la Coupe du monde 2018, avant d’être victime d’une piqûre de journal et de partir d’un commun accord après seulement deux mois de mandat, le seul record de 100 % de l’histoire le travail en Angleterre étant de peu de consolation.

Southgate, déjà en possession d’un blazer de la Football Association et d’un porte-clés pour le parking de St George’s Park, était le candidat évident pour intervenir à court terme, mais il a fallu quatre matches sans défaite pour convaincre ses patrons de la FA de nommer lui en tant que successeur permanent d’Allardyce.

Maintenant, l’Angleterre de Southgate se prépare à affronter le Danemark en demi-finale du Championnat d’Europe, après avoir assuré sa place dans le dernier carré des tournois majeurs consécutifs pour la première fois depuis que les champions du monde de 1966 ont réussi l’exploit à l’Euro en 1968. .

De Sam Allardyce à la seconde venue de Sir Alf Ramsey en moins de cinq ans. Comment est-ce arrivé? Eh bien, si tout est arrivé un peu par accident, tout ce qui a suivi depuis a été conçu méticuleusement.



Gareth Southgate s’est avéré être le manager du joueur dont l’Angleterre avait besoin (.)

La clé de Southgate est qu’il s’agit d’un homme modeste qui n’est jamais assez complaisant pour supposer qu’il a toutes les réponses, ce qui signifie bien sûr qu’il a plus de réponses que quiconque.

Un homme qui a mené l’Angleterre à une demi-finale de Coupe du monde a ensuite demandé ce qui devait changer avant que son équipe ne puisse passer à l’étape suivante. La colonne vertébrale de cette équipe ; Pickford, Maguire, Stones, Henderson, Alli, Sterling et Kane sont largement présents cet été mais il semble qu’il y ait quelque chose de délibéré dans chaque décision, qu’il s’agisse d’une démonstration de foi ou d’une modification.

Jordan Pickford a été reposé par Everton la saison dernière, Raheem Sterling s’est retrouvé hors du côté de Manchester City pour la course au titre et Harry Kane s’est présenté pour le tournoi mais a laissé sa forme à la maison. Mais aucun n’avait auparavant laissé tomber Southgate et en retour, le manager est resté fidèle aux trois.

Harry Maguire n’a pas été précipité après une blessure, mais Southgate n’a pas hésité à le choisir avant l’impressionnante doublure Tyrone Mings alors qu’il était prêt à revenir d’une blessure aux ligaments de la cheville.



Kalvin Phillips et Declan Rice aux dépens de Jordan Henderson montrent le côté impitoyable de Gareth Southgate (.)

Et pourtant, Southgate peut être impitoyable. L’émergence de Declan Rice et du démodé Kalvin Phillips a envoyé Jordan Henderson – un capitaine vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool – sur le banc.

Pendant ce temps, 45 sélections, un MBE et les remerciements et l’appréciation d’une nation n’ont pas suffi à faire débuter Marcus Rashford dans ce tournoi.

Comme beaucoup d’Anglais, Southgate est peut-être prudent et provocateur par nature, mais aussi ouvert au changement et à essayer de nouvelles choses. Impitoyable et prêt à prendre un risque.

Peu d’entraîneurs auraient abandonné un système défensif qui avait donné trois feuilles blanches en trois matchs pour les huitièmes de finale avec l’Allemagne, mais Southgate l’a fait, passant d’un dos quatre à un dos trois (ou cinq, selon votre persuasion) pour correspondre les hommes de Joachim Low.

Si cela n’avait pas fonctionné, l’entraîneur aurait été cloué au pilori. Et si cela n’avait pas fonctionné, l’Angleterre aurait également perdu, et cela aurait blessé Southgate plus que n’importe quel assassinat de tabloïd.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

L’Angleterre a un manager qui n’écoute pas les bruits extérieurs, qu’il s’agisse de sa dépendance à l’égard de deux milieux de terrain «défensifs» ou de sa décision de commencer d’abord Bukayo Saka puis Jadon Sancho de préférence à Jack Grealish. Alors que Sterling et Kane ont toujours été présents, le choix du troisième des trois attaquants anglais a été fait en tenant compte des adversaires spécifiques. Peut-être que les joueurs n’aiment pas toutes ces décisions, mais ils peuvent avoir confiance que leur manager ne les a pas prises en faisant défiler rapidement Twitter.

Parce que Southgate est le manager d’un joueur. Après l’angoisse de son penalty raté à l’Euro 96, comment pourrait-il être autre chose ? Cette approche s’étend à des choses globales comme sa position inébranlable à l’appui de son équipe prenant le genou avant les matchs. Mais cela vaut aussi pour les petits détails.

Après la manière insouciante dont l’Ukraine a été expédiée samedi, le manager aurait pu s’emporter, mais il a plutôt utilisé ses obligations médiatiques d’après-match pour louer l’attitude des membres non-joueurs de son équipe et révéler à quel point il était angoissé de les avoir laissés de côté. .

Il a également parlé du plaisir qu’il a pris de voir des jeunes comme Jude Bellingham reconnaître l’importance du premier but international d’Henderson et comment ils ont partagé la joie de leur « aîné tribal ». Mais le premier acte d’après-match beaucoup plus intime de Southgate était sans doute plus important – embrassant le Grealish inutilisé quelques secondes après le coup de sifflet final. Les mots étaient privés mais il était facile d’imaginer qu’ils étaient un rappel encourageant que sa chance de briller viendrait cette semaine.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Alors maintenant, retour à Londres pour affronter le Danemark à Wembley, scène de la finale de la Coupe du monde 1966, des tirs au but de l’Euro 96 et, plus important encore, scène du triomphe bouleversant de la semaine dernière contre l’Allemagne.

Southgate, l’ancien gardien vers lequel son pays ne s’est tourné qu’en cas de crise, a déjà dépassé Terry Venables et Sir Bobby Robson, qui ont atteint une demi-finale chacun, dans les rangs des grands managers anglais.

Seul Ramsey reste au-dessus de lui. Gagnez ce soir et Southgate sera à un match de la rédemption personnelle, à un match de la parité avec le plus grand leader des Trois Lions de tous. Il vous dira que rien de tout cela ne concerne lui, mais les joueurs. Mais rien de tout cela n’arrive sans son travail silencieux pour développer les joueurs, l’approche, l’équipe et leur culture. Rien de tout cela n’est arrivé par accident, seulement à dessein.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, énigmes préférées… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();