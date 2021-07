Gareth Southgate et Harry Kane évaluent les adversaires de la demi-finale de l’Euro 2020 au Danemark après la victoire de l’Ukraine

Harry Kane et Gareth Southgate s’attendent à une demi-finale difficile de l’Euro 2020 contre le Danemark (Photo: .)

Gareth Southgate a déclaré qu’il “attendait avec impatience” les demi-finales de l’Euro 2020 après avoir mené l’Angleterre à une victoire complète de 4-0 contre l’Ukraine – mais sait que ses joueurs affronteront ensuite une dangereuse équipe danoise “sur une vague d’émotion” lors du tournoi.

Un doublé d’un Harry Kane ressuscité et des buts de la tête d’Harry Maguire et Jordan Henderson à Rome ont permis aux Three Lions d’atteindre le dernier carré de l’Euro pour la première fois en 25 ans.

Le résultat emphatique signifiait également que l’Angleterre est devenue la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à enregistrer une feuille blanche dans chacun de leurs cinq premiers matches du tournoi et l’équipe de Southgate déborde clairement de confiance au meilleur moment possible.

Il a organisé un affrontement titanesque à Wembley avec le Danemark au tour suivant, une équipe que l’Angleterre n’a pas battue lors de l’une de ses réunions de la Ligue des Nations l’année dernière.



Le Danemark a réservé sa place dans le dernier carré avec une victoire sur la République tchèque (Photo: .)

Les Danois – qui ont éliminé la République tchèque pour atteindre les demi-finales – ont répondu héroïquement après avoir vu leur coéquipier vedette, Christian Eriksen, subir un arrêt cardiaque lors de leur défaite d’ouverture contre la Finlande et Southgate est conscient du défi qui attend son équipe. .

“Nous savons que nous avons disputé deux matchs avec le Danemark à l’automne et je savais à quel point ils étaient une bonne équipe auparavant et ils l’ont encore prouvé dans ce tournoi”, a déclaré l’entraîneur-chef anglais aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match.

«Ils surfent évidemment sur une vague d’émotion après ce qui s’est passé avec Christian également et c’est compréhensible.

«Ce sera un match fantastique auquel participer. Nous avons plus d’expérience en tant que groupe de ce genre de jeux et individuellement, les joueurs en ont une expérience, ce qui est certainement utile.

“Mais nous devons le faire maintenant mercredi soir.”



Southgate dit que le Danemark “surfe sur une vague d’émotion” après l’arrêt cardiaque d’Eriksen (Photo: .)

Kane s’attend à un “match difficile” contre le Danemark mais pense que l’Angleterre doit se concentrer sur elle-même plutôt que sur l’opposition.

«C’est avant tout une excellente équipe. Nous les avons affrontés deux fois en Ligue des Nations l’année dernière et nous n’avons pas gagné un match : un nul et une défaite”, a déclaré le capitaine anglais.

«Ils ont rebondi après un début difficile pour eux et ils ont pris de l’élan depuis.

«Mais nous devons essayer de nous concentrer sur nous-mêmes. C’est une demi-finale dans notre stade national et nous devons utiliser tous ces points positifs pour nous inquiéter.

“Nous savons que ce sera un match difficile, nous devrons y participer à 100%, mais nous savons également que si nous réussissons et jouons comme nous le pouvons, nous aurons une excellente occasion de arriver à une finale.

“Nous nous concentrons entièrement sur cela et c’est ce que nous allons essayer de réaliser.”

