Gareth Southgate et Harry Kane soutiennent les chevaliers alors que les fans anglais appellent à un jour férié si les Trois Lions battaient l’Italie en finale de l’Euro 2020

Sir Gareth Southgate sonne bien, n’est-ce pas ?

Les supporters anglais de tout le pays demandent maintenant que le patron des Trois Lions reçoive un titre de chevalier après la victoire historique en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark.

Southgate a cimenté son nom dans le folklore anglais et deviendra une légende s’il remporte l’Euro

La victoire à Wembley a permis à l’équipe de s’assurer une place dans sa première finale majeure depuis 1966 et elle l’a fait en revenant de l’arrière pour la première fois lors du tournoi.

Le beau coup franc de Mikkel Damsgaard a mis les Danois sur le devant de la scène, mais un but contre son camp de Simon Kjaer a rapidement égalisé les choses, l’Angleterre continuant à dominer alors que de beaux arrêts de Kasper Schmeichel ont maintenu les visiteurs à égalité.

Schmeichel a même sauvé le penalty de Harry Kane à la 104e minute, accordé de manière controversée pour une faute sur Raheem Sterling, seulement pour que le capitaine anglais ramène le rebond à la maison.

Maintenant, l’Italie attend dans ce qui semble être une pièce maîtresse alléchante à Wembley.

Sans surprise, les applaudissements sont entassés sur Southgate et le capitaine Kane, qui a inscrit son quatrième but du tournoi pour dépasser Alan Shearer et égaler Gary Lineker pour les buts majeurs du tournoi.

Et le capitaine et le manager sont parmi les personnes dont on parle le plus au Royaume-Uni en ce moment, alors que Twitter a révélé que ce sont les 10 principaux sujets de conversation à l’Euro 2020.

Kane, Sterling et Southgate font partie des trois premiers et il y a des clameurs pour une plus grande reconnaissance.

Lève-t-il Sir Gareth Southgate ? Lorsqu’on lui a demandé si l’entraîneur anglais était en lice pour un titre de chevalier après le succès de l’Angleterre à l’Euro, Boris Johnson a déclaré: “Je pense que Gareth Southgate a fait un travail absolument exceptionnel” – Kate Ferguson (@kateferguson4) 8 juillet 2021

Sir Gareth Southgate est un incontournable. 😊 – Jayne et Chris (@torvillanddean) 7 juillet 2021

Sir Harry Kane

Belle bague à elle innit – iTusiime (@Ian_Tusiime_) 8 juillet 2021

Sir Gareth Southgate, Raheem Sterling et Harry Kane. Je pense que ce sera les trois. – suwaid (@doobdibdab) 7 juillet 2021

Pendant ce temps, une pétition pour avoir un jour férié au Royaume-Uni le lundi 12 juillet si l’Angleterre remporte sa toute première finale de championnat d’Europe a rassemblé plus de 85 000 signatures au moment de la rédaction.

La pétition, publiée sur le site officiel du gouvernement, se lit comme suit : « L’Angleterre jouera peut-être une finale de championnat d’Europe à 20 heures le dimanche 11 juillet.

“Il serait bénéfique et sensé de donner au pays un jour de congé le lendemain si l’Angleterre gagne, sous la forme d’un lundi férié supplémentaire.”

Parmi la conversation

Twitter a révélé le top tweeté sur les personnes au Royaume-Uni jusqu’à présent, dominé par la superbe équipe anglaise.

Harry Kane Raheem Sterling Gareth Southgate Kylian Mbappe Paul Pogba Bukayo Saka Luke Shaw Harry Maguire Phil Foden Granit Xhaka