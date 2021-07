Gareth Southgate et les joueurs anglais consolent Bukayo Saka d’Arsenal qui a raté un penalty décisif lors de la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

in

Bukayo Saka a peut-être raté le penalty décisif lors de la finale de l’Euro 2020, mais les joueurs anglais ont clairement indiqué qu’ils gagnaient et perdaient en équipe.

L’ailier d’Arsenal semblait inconsolable alors que l’Italie célébrait le triomphe des tirs au but, mais le manager Gareth Southgate a déclaré à la nation: ” blâmez-moi “.

Les joueurs anglais ont réconforté un Saka clairement désemparé

S’adressant à talkSPORT, Southgate a déclaré: «Il n’est pas seul, il ne sera jamais seul en ce qui nous concerne.

« Il a été une star absolue dans ce tournoi.

«Je dois assumer la responsabilité de cet appel parce qu’en fin de compte, c’est ma décision. Cela n’a pas fonctionné.

« Donc, tout devrait revenir sur moi et non sur lui. »

Saka, aimé de ses coéquipiers anglais, a enfoui sa tête dans l’épaule de Southgate après son tir raté.

Southgate sait ce que c’est que de rater un penalty dans un match international de grande envergure après avoir vu son sauvetage lors de la défaite en tirs de barrage contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 1996.

.

Saka a été consolé par Southgate après avoir raté le penalty final du match

Le joueur de 19 ans a dépassé les attentes à l’Euro 2020 avec de solides performances contre la République tchèque, l’Allemagne et le Danemark.

“Honnêtement, je l’aime”, a rayonné Luke Shaw lors d’une interview lorsqu’on lui a posé des questions sur son nouveau coéquipier international.

“J’adorerais juste s’il était mon enfant ou quelque chose du genre, je l’aime comme ça et vous pourriez demander à n’importe qui dans l’équipe et ils diraient à quel point il est gentil, honnêtement.

« Je ne le connaissais pas avant de venir au camp et je ne savais pas à quoi il ressemblerait, mais je m’entends si bien avec lui que j’aimerais qu’il soit mon frère.

.

Saka n’a pas réussi à marquer le penalty final mais ses coéquipiers n’ont pas tardé à se rallier à lui

«Il est tellement cool, tellement drôle et il fait rire tout le monde et il ne le pense pas.

“Ce n’est pas une personne bruyante, c’est juste la façon dont il est, la façon dont il parle.

“Quelqu’un comme ça dans le camp est bon à avoir et il fait rire tout le monde et nous l’aimons tous et apprécions la façon dont il est.”

Les Azzurri ont gagné 3-2 aux tirs au but grâce à des ratés de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Saka.

. – .

Southgate lui-même a ressenti l’amour de ses coéquipiers, comme Stuart Pearce, après son penalty raté en 1996

Shaw avait donné à l’Angleterre une avance de deux minutes, mais Leonardo Bonucci a égalisé pour l’Italie en seconde période et il a terminé 1-1 à la fin des prolongations.

Et ce n’était pas seulement Saka en larmes à temps plein.

Sancho et Declan Rice étaient en larmes à Wembley, tandis que toute l’équipe de joueurs a retiré leurs médailles de finaliste dès qu’elles leur ont été remises.

.

Donnarumma était un homme-montagne dans le but

.

Saka cherchera à revenir plus fort de ce revers majeur