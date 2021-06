Gareth Southgate explique pourquoi il a remplacé Harry Kane lors du tirage au sort en Écosse

Southgate a remplacé Kane (Photo: . via .)

Gareth Southgate a été frustré par le match nul et vierge de l’Angleterre contre l’Écosse après une nuit où les Three Lions ont eu du mal à créer.

Southgate a regardé son équipe chercher désespérément la percée, mais ils ont été incapables de trouver un moyen de contourner une Écosse têtue.

Le manager anglais a mélangé son pack tout au long du match, faisant appel à Jack Grealish et Marcus Rashford dans le but de débloquer la défense écossaise, mais ils ont dû se contenter d’un point à Wembley.

On peut dire que la plus grande surprise de la nuit est venue lorsque Southgate a éliminé l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane, le remplaçant par Rashford, et le patron de l’Angleterre a expliqué pourquoi il a retiré son skipper alors qu’il était l’une des menaces de but les plus puissantes du pays.

“Je sentais juste que nous avions besoin de quelques points de plus derrière”, a déclaré Southgate.



“Je sentais que Marcus nous donnerait cette énergie et devait essayer de remporter la victoire à ce moment-là.

«Nous devons prendre ces décisions en fonction de ce que nous voyons.

«Je pense que toute l’équipe peut se regarder et nous pouvons commencer par moi.

“Nous n’avons pas fait assez pour gagner le match ce soir, pas assez de tentatives au but, c’est donc quelque chose que nous allons examiner au cours des prochains jours

«Je pense que nous travaillons toujours sur ces modèles en jouant un grand nombre de matchs à haute intensité. L’Ecosse a très bien défendu.

