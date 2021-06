Gareth Southgate explique pourquoi Phil Foden ne fait pas partie de l’équipe d’Angleterre pour le choc de l’Euro 2020 avec la République tchèque

Phil Foden a été exclu de l’équipe d’Angleterre (Photo: .)

Gareth Southgate a déclaré qu’il avait décidé de ne pas risquer Phil Foden pour le dernier match du groupe D entre l’Angleterre et la République tchèque à l’Euro 2020, car un autre carton jaune aurait vu la star de Manchester City suspendue pour les 16 derniers.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre a apporté quatre changements à son onze de départ qui a été tenu en échec par l’Écosse vendredi dernier, avec Kyle Walker, Harry Maguire, Jack Grealish et Bukayo Saka entrant dans l’équipe à Wembley.

Tyrone Mings, Reece James, Mason Mount et Foden – qui a été réservé lors de la première victoire de l’Angleterre contre la Croatie – ont tous abandonné, les Three Lions s’étant déjà qualifiés pour le prochain tour du tournoi.

Cependant, les hôtes doivent battre la République tchèque pour progresser en tant que vainqueurs du Groupe D.

Avec Mount et Ben Chilwell actuellement isolés et susceptibles de manquer le prochain huitième de finale de l’Angleterre, Southgate a décidé de laisser Foden complètement hors de son équipe afin de ne pas risquer l’indisponibilité d’un autre joueur.

“Il est sur un carton jaune et étant donné que nous semblons manquer deux joueurs déjà pour le prochain tour, je ne veux pas prendre de risque sur un troisième”, a déclaré le manager anglais à ITV Sport avant le coup d’envoi.

“C’est une honte pour Phil mais je pense que c’est une décision sensée.”



Le capitaine d’Aston Villa commence pour la première fois au tournoi (Photo: .)

Lors du premier départ de Grealish au tournoi, Southgate a déclaré: “C’est l’une de ces nuits qui est rare dans le football de tournoi.

«Mais vous avez un jeu où il y a un prix parce que nous voulons rester à Wembley et c’est une bonne opportunité pour les gens.

“Nous voulons jouer au football gagnant, mais les conséquences de ne pas bien faire sont moins fatales, c’est donc une excellente soirée pour nos joueurs attaquants d’aller s’exprimer.”



L’équipe de Southgate s’est déjà qualifiée pour les 16 derniers (Photo: .)

Le duo de Chelsea Mount et Chilwell ont été contraints de s’isoler après être entré en contact avec l’Écossais Billy Gilmour, qui a depuis été testé positif pour Covid-19.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre a admis qu’il avait été déconcerté par la situation, mais a déclaré qu’il devait accepter la décision et “continuer”.

“Ils sont bien sûr extrêmement déçus de rater les matchs et nous devons simplement continuer”, a-t-il ajouté.

«C’est vraiment une situation bizarre. Ils ont passé 120 secondes de trop dans un espace assez ouvert. C’est plein de contradictions mais il faut juste s’y mettre.

«Franchement, je ne comprends pas du tout car il y a des équipes qui volent, en autocar, pendant des heures et nos deux garçons ont été cinglés. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas.

“Je n’ai aucun problème avec Steve et l’Ecosse, mais cela semble juste une situation bizarre.”

