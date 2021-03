Gareth Southgate explique Trent Alexander-Arnold snob alors que l’hôte de talkSPORT dit que l’omission de la star de Liverpool est «  comme laisser Harry Kane dehors  »

Gareth Southgate a pris un certain nombre de décisions surprises en nommant sa dernière équipe d’Angleterre pour leurs prochaines qualifications pour la Coupe du monde.

Les goûts d’Ollie Watkins et de Sam Johnstone ont gagné leurs premiers appels du côté senior, tandis que Jude Bellingham a fait la coupe malgré les suggestions que Borussia Dortmund ne le laissera pas voyager en raison des restrictions COVID.

GETTY Southgate a pris des décisions surprises pour les prochaines qualifications de l’Angleterre

Mais le plus grand choc de tous voit Trent Alexander-Arnold omis, ce qui signifie qu’il n’y a pas de joueurs de Liverpool dans l’équipe des Trois Lions avec Jordan Henderson blessé.

À la place d’Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Reece James et Kyle Walker ont tous reçu le feu vert pour les affrontements contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne.

La décision d’exclure Alexander-Arnold ne s’est pas bien passée avec l’hôte de Drivetime Adrian Durham, qui a déclaré que c’était « l’une des plus grandes omissions de l’Angleterre depuis de nombreuses années ».

Pendant ce temps, Darren Gough pense que laisser de côté Alexander-Arnold « revient à laisser Harry Kane de côté ».

La décision de laisser de côté Alexander-Arnold a choqué de nombreux

Jamie O’Hara a également eu son mot à dire sur le fait que le joueur de 22 ans soit laissé de côté, affirmant que c’était un signe que Southgate voudra jouer trois à l’arrière.

Le patron de l’Angleterre a souligné que c’était loin d’être la fin pour Alexander-Arnold en Angleterre, mais a expliqué qu’il ne pensait pas que l’arrière latéral avait joué aussi bien que ces dernières saisons.

« Il y a des zones du terrain où nous avons une incroyable compétition pour les places, et Trent est très malheureux », a déclaré Southgate.

«Je ne pense pas qu’il ait joué au niveau qu’il a trouvé ces dernières années, mais je pense qu’il s’en rapproche beaucoup maintenant.

Les goûts de Tripper ont été choisis avant Alexander-Arnold

Tout comme la star de Chelsea, James

«Au cours des dernières semaines, il a définitivement fait des pas dans la bonne direction.

«C’est simplement que Reece James et Kieran Tripper ont vraiment eu des saisons exceptionnelles avec leurs clubs. Kyle Walker est en grande forme avec Manchester City.

«Il y a d’autres joueurs de la ligue qui jouent également bien à ce poste, (Matty) Cash à Aston Villa et (Luke) Ayling à Leeds. Nous avons deux très bons arrières droits chez les moins de 21 ans, c’est donc une position de force remarquable.

«Ce que j’ai dit à Trent plus tôt aujourd’hui, c’est que j’ai fait le même appel à Kyle et à Kieran dans le passé et leur réponse a été bonne dans la façon dont ils ont relevé le défi et ils se sont retrouvés dans l’équipe.

«Trent est bien sûr un super talent et il jouera, j’en suis certain, un grand rôle pour l’Angleterre à l’avenir.

«Il rate cette fois, mais nous pourrions très bien être assis ici avant l’été et il est avec nous.