Gareth Southgate insiste sur le fait que les jeunes stars anglaises comme Jude Bellingham ne devraient pas se soucier de venger son chagrin de 1996 alors que les Trois Lions tentent de faire leur propre histoire en Allemagne à l’Euro 2020

in

La correspondante de talkSPORT en Angleterre, Faye Carruthers, ne ferait pas son travail si elle n’interrogeait pas Gareth Southgate sur 1996.

Mais, comme prévu, elle a obtenu une réponse assez catégorique du patron de l’Angleterre avant le match des huitièmes de finale avec l’Allemagne à l’Euro 2020 mardi soir.

.

Southgate a sa chance de se venger – 25 ans après que son penalty manqué a coûté à l’Angleterre contre l’Allemagne en demi-finale

La préparation du match a été dominée par la réflexion sur le penalty décisif manqué de Southgate contre les Allemands à l’Euro 96, lorsque les hôtes ont été éliminés à Wembley en demi-finale.

La vengeance aurait sûrement un goût sucré pour le manager des Trois Lions, mais il insiste sur le fait que ses joueurs ne devraient vraiment pas s’en soucier.

« Bon sang non, Faye ! Je ne pense pas que nous allons nous fier à cela », a-t-il déclaré à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé si ses joueurs cherchaient à se venger en son nom.

“Je viens de leur dire cette semaine ‘regardez, les montages ont été mis en place à la mi-temps pendant les matchs – oubliez ça, ça n’a pas d’importance pour vous, ce qui s’est passé n’a aucune importance pour vous’.

«J’ai fait remarquer à Jude (Bellingham) que ce qui s’est passé en 1970 n’est probablement pas en haut de votre liste de priorités.

“Alors, non, il s’agit d’eux. Il s’agit pour eux d’avoir une chance de réaliser quelque chose, et certainement pas pour moi d’en tirer quelque éclat.

.

Jude Bellingham est né sept ans après le penalty raté de Southgate

« Je veux aller en quart de finale autant que n’importe qui d’autre, donc la motivation est élevée, bien sûr, mais pour les joueurs, ils auront leurs motivations individuelles et collectives.

“Ils ont un lien très fort et ils veulent le faire l’un pour l’autre.”

Southgate comprend l’accent mis sur la célèbre rivalité et son chagrin d’amour pour l’Euro 96 – mais a souligné à plusieurs reprises à quel point les joueurs se concentrent sur la création de leur propre histoire plutôt que de s’inquiéter du passé.

Il a ajouté : « Cette équipe, je le dis depuis longtemps, a eu tellement de réalisations uniques et je me concentre sur cette équipe et sur les aider à réussir.

« Ce qui s’est passé pour moi en tant que joueur n’a aucune importance pour le match de demain, alors bien sûr, je suis toujours motivé à vouloir gagner.

« C’est une opportunité d’atteindre les quarts de finale d’un championnat d’Europe et c’est le genre de gros match sur lequel nous voulons sortir vainqueurs.

«Mais autre chose que cela, ce serait une erreur de ma part d’en parler.

« Il s’agit de nos joueurs. C’est leur moment et c’est leur opportunité.

Les sorties de la Coupe du monde 1970, 1990 et 2010 en Allemagne signifient également peu pour un groupe qui a la chance d’aider l’Angleterre à enregistrer sa deuxième victoire à élimination directe en Championnat d’Europe.

“Je veux dire, c’est un record incroyable, vraiment”, a déclaré Southgate, qui a joué lors de ce triomphe en quart de finale de l’Euro 96 contre l’Espagne.

GETTY

L’Allemagne a battu l’Angleterre lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 – la dernière fois qu’ils se sont rencontrés dans un tournoi majeur

« Je pense que c’est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé en équipe au cours des quatre dernières années. Cette équipe a cette opportunité.

«Je pense que dans les époques précédentes, nous avons toujours parlé du passé, des équipes et de leurs records, de leurs bagages et de tout le reste. Et il n’y a aucune raison pour que ces garçons ressentent ça.

« La plupart ne sont pas nés lorsque beaucoup de ces matchs ont eu lieu. C’est sans importance pour eux, donc je pense que nous attendons tous avec impatience le match de demain.

« Nous savons que c’est un match fantastique auquel participer et une réelle opportunité pour nous de passer en quart de finale.

“Un gros adversaire avec un excellent pedigree et une grande expérience, mais un match que nous attendons vraiment avec impatience.”

L’Angleterre contre l’Allemagne est en direct sur talkSPORT ce soir, coup d’envoi à 17h